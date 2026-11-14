Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Στο επίκεντρο Ειδικό Σχολείο αντιπλημμυρικό στο Μπουρνιά

Η ανάθεση του έργου κατασκευής του νέου κτηρίου για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, προϋπολογισμού 4,99 εκατ. ευρώ, και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό του αντιπλημμυρικού και αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Μπουρνιά περιλαμβάνονται στα σημαντικότερα θέματα της συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Πελοποννήσου, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στις 10.30 π.μ., στην Τρίπολη.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται συνολικά 34 θέματα, μεταξύ των οποίων αρκετά έργα και παρεμβάσεις στη Μεσσηνία.

Για το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, η Περιφερειακή Επιτροπή καλείται να εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κατασκευή του νέου κτηρίου, προϋπολογισμού 4.990.200 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πρόκειται για το 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του αντιπλημμυρικού και αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Μπουρνιά του ΓΟΕΒ Παμίσου. Η πρόταση προβλέπεται να υποβληθεί στο πρόγραμμα «Πελοπόννησος», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΠΕΛ 142 για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας μικρού μεγέθους.

Για την 82η εθνική οδό Καλαμάτας – Σπάρτης, η Επιτροπή θα εξετάσει την έγκριση του πρώτου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου αποκατάστασης κατολισθήσεων, από τη χιλιομετρική θέση 25+000 έως τη θέση 39+600. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.355.000 ευρώ και η διαδικασία πραγματοποιείται με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Στη Μεσσήνη, δύο θέματα αφορούν την κατασκευή αποδυτηρίων αντισφαίρισης και αναψυκτηρίου στο Αθλητικό Κέντρο Λαζαρίνας. Το πρώτο αφορά την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δήμου Μεσσήνης και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, ενώ το δεύτερο την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.

Επίσης, θα εξεταστεί το πρώτο πρακτικό ελέγχου των εγγυητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό για τον αποχιονισμό και την άρση καταπτώσεων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας, προϋπολογισμού 50.000 ευρώ.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται ακόμη η έγκριση αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε επιβατικό αυτοκίνητο λόγω πρόσκρουσης σε λακκούβα του οδοστρώματος, καθώς και η εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση του 11ου Σχολείου Τουρισμού Καλαμάτας, με τίτλο «Spotlight», που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου στο Elite City Resort.

Στα θέματα που αφορούν την υπόλοιπη Πελοπόννησο ξεχωρίζει η έγκριση του πρώτου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό Τρίπολης – Μεγαλόπολης – Καλαμάτας.

Στη Λακωνία προωθείται η δημοπράτηση τριών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, για την αντιπλημμυρική προστασία στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ευρώτα και τη συντήρηση επαρχιακών δρόμων στη Φάριδα και στην περιοχή Μολάων – Ελιάς και Δαιμονιάς – Νεάπολης.

Τέλος, στην Κορινθία εξετάζεται δεύτερη παράταση έως τις 3 Απριλίου 2027 για την αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό Ξυλοκάστρου – Τρικάλων – Μάννας, ενώ προωθείται προγραμματική σύμβαση ύψους 100.000 ευρώ για την προστασία και ανάδειξη της Μονής Ζάρακα στη Στυμφαλία.