Ο Πτωχός σε εκδήλωση για την κλιματική αλλαγή

Στις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, την αντιπλημμυρική προστασία και τη διαχείριση των υδατικών πόρων αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, συμμετέχοντας την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου σε συζήτηση στο πλαίσιο της Κλιματικής Εβδομάδας Κηφισιάς 2026.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, με πρωτοβουλία του Δήμου Κηφισιάς και κεντρικό θέμα «Ευρωπαϊκή Πολιτική & Τοπική Δράση: Σχεδιάζοντας με τη Νέα Γενιά».

Ο περιφερειάρχης συμμετείχε στη θεματική ενότητα «Από την Πόλη στην Περιφέρεια: Τοπικές Πρωτοβουλίες Απέναντι σε μια Παγκόσμια Κλιματική Κρίση», μαζί με τον γενικό γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Σάββα Χιονίδη και τον δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Γιάννη Μυλωνάκη. Στη συζήτηση περιλαμβανόταν επίσης μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, ενώ τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος Κέλλυ Κοντογεώργη.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Δημήτρης Πτωχός υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση των κλιματικών κινδύνων απαιτεί επιστημονική τεκμηρίωση, συντονισμένο σχεδιασμό, συνεργασία των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης και αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου Κλιματικής Ανθεκτικότητας, το οποίο προωθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συγκέντρωση και αξιοποίηση επιστημονικών δεδομένων για την υποστήριξη του σχεδιασμού παρεμβάσεων απέναντι στους κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

Ο περιφερειάρχης παρουσίασε επίσης τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών, αναφερόμενος σε έργα που προωθούνται και σε νέες προσκλήσεις χρηματοδότησης για αντιπλημμυρική και αντιδιαβρωτική προστασία, στερέωση πρανών και διαχείριση υδατικών πόρων.

Όπως επισήμανε, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα, στην προστασία των υποδομών και στην ασφάλεια των πολιτών.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη μετάβασης από την αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ο οποίος θα περιλαμβάνει πρόληψη, έγκαιρη προετοιμασία, ιεράρχηση των αναγκών και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.

Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε καθοριστικό τον ρόλο των Περιφερειών στον συντονισμό των δράσεων και στην εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Η Κλιματική Εβδομάδα Κηφισιάς περιλάμβανε ακόμη συζητήσεις για την αστική ανθεκτικότητα, την πολιτική προστασία, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενέργεια, την κυκλική οικονομία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή της νέας γενιάς.