Περιφέρεια Πελοποννήσου: Διαγωνισμός 3 εκ. ευρώ για καταπολέμηση κουνουπιών

Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ, προκήρυξε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών κατά τη διετία 2027–2028.

Η διακήρυξη φέρει ημερομηνία 12 Νοεμβρίου και αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 13 Νοεμβρίου.

Το πρόγραμμα καλύπτει και τις πέντε Περιφερειακές Ενότητες, Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας, και αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας υγείας, στον περιορισμό της όχλησης των κατοίκων και στην προστασία της τουριστικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, προβλέπονται ενιαίος σχεδιασμός και συντονισμός επίγειων και εναέριων ψεκασμών, παρακολούθηση των πληθυσμών κουνουπιών, έλεγχος της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και ενημέρωση των πολιτών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης δράσεις επιτήρησης εντόμων που μπορούν να μεταδώσουν ασθένειες.

Η Περιφέρεια επέλεξε να προκηρύξει ενιαίο διαγωνισμό για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, αντί να αναθέσει ξεχωριστές συμβάσεις ανά περιοχή. Στη διακήρυξη αιτιολογείται η επιλογή αυτή από την ανάγκη κοινού επιχειρησιακού σχεδιασμού και δυνατότητας μετακίνησης συνεργείων και εξοπλισμού ανάλογα με τις ανάγκες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Πελοποννήσου 2026–2030.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 18 Δεκεμβρίου, στις 11.59 μ.μ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 μηνών, από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η επιλογή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί βάσει της πλέον συμφέρουσας προσφοράς, με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Συνεπώς, η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τόσο την τεχνική όσο και την οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων.