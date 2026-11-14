700.000 ευρώ για αποκατάσταση ρεμάτων στην Τριφυλία

Την αποκατάσταση ρεμάτων, αποστραγγιστικών δικτύων και τεχνικών έργων στις περιοχές Χαλαζονίου, Φαρακλάδας και Αγρίλη προβλέπει έργο προϋπολογισμού 700.000 ευρώ, που δημοπρατεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η διακήρυξη δημοσιεύθηκε στις 12 Νοεμβρίου και αφορά την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία της 22ας Οκτωβρίου 2025 στον Δήμο Τριφυλίας.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας, οι ενδιαφερόμενοι εργολήπτες μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προσφορές τους μέχρι την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου, στις 10 π.μ., ενώ η αποσφράγιση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, στις 10 π.μ.

Το έργο φέρει τον τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών και αντιπλημμυρική θωράκιση ρεμάτων και τεχνικών έργων του Δήμου Τριφυλίας από τη θεομηνία της 22.10.2025».

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην αντιπλημμυρική προστασία της 9ης εθνικής οδού Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στην ευρύτερη περιοχή του κόμβου Χαλαζονίου και τοπικά στον κόμβο Φαρακλάδας.

Προβλέπονται καθαρισμοί και συντήρηση υδατορεμάτων, αποστραγγιστικών τάφρων και οχετών, καθώς και αποκατάσταση των διατομών τους, ώστε να βελτιωθεί η απορροή των ομβρίων υδάτων και να περιοριστεί ο κίνδυνος πλημμυρών.

Επιπλέον, προβλέπονται εργασίες στην περιοχή κοντά στην εκβολή του ρέματος Διπόταμα στον Αγρίλη, όπου θα πραγματοποιηθούν καθαρισμοί, αποκατάσταση της διατομής του ρέματος και παρεμβάσεις προστασίας από τη διάβρωση.

Στόχος των εργασιών είναι η αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των υδατορεμάτων και των αποστραγγιστικών δικτύων, η βελτίωση της υδραυλικής επάρκειας των τεχνικών έργων και η προστασία του οδικού δικτύου, των κοινόχρηστων χώρων και των παρακείμενων ιδιοκτησιών.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 700.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών 2026–2030.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.