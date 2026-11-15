Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου: Αντιδράσεις για σύμβαση έργου στο οδικό δίκτυο

Την κατακύρωση της σύμβασης για το έργο «Συντήρηση ασφαλτοτάπητα (ταπητίδια) εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 320.000 ευρώ, ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Ανάδοχος αναδείχθηκε ο Ευστάθιος Τζικάκης, ο οποίος είχε προσφέρει έκπτωση 12,06%.

Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από μέλη της μειοψηφίας, καθώς στη διαγωνιστική διαδικασία είχε αποκλειστεί άλλος συμμετέχων, ο οποίος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, είχε προσφέρει έκπτωση περίπου 28%. Η διαφορά μεταξύ έκπτωσης 28% και 12,06%, επί προϋπολογισμού 320.000 ευρώ, αντιστοιχεί αριθμητικά σε περίπου 51.000 ευρώ.

Το θέμα αφορούσε την έγκριση του δεύτερου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου και την οριστική κατακύρωση της σύμβασης.

Κατά τη συζήτηση, η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου εξέφρασε ενστάσεις για το χαμηλό ποσοστό έκπτωσης, επισημαίνοντας τη μεγάλη διαφορά από την προσφορά του διαγωνιζομένου που είχε αποκλειστεί σε προηγούμενο στάδιο.

Όπως ανέφερε, της προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση τα χαμηλά ποσοστά εκπτώσεων που καταγράφονται σε διαγωνισμούς έργων. Απαντώντας στις παρατηρήσεις, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Χρήστος Λαμπρόπουλος διευκρίνισε ότι ο αποκλεισμός του άλλου διαγωνιζομένου και η ανάδειξη του Ευστάθιου Τζικάκη ως προσωρινού αναδόχου είχαν ήδη εξεταστεί και εγκριθεί κατά τη συζήτηση του πρώτου πρακτικού του διαγωνισμού.

Επισήμανε ότι στο συγκεκριμένο στάδιο η Επιτροπή καλούνταν να εγκρίνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την οριστική κατακύρωση της σύμβασης, καθώς τα ζητήματα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών είχαν κριθεί προηγουμένως.

Η απόφαση κατακύρωσης εγκρίθηκε, με λευκή ψήφο από τους περιφερειακούς συμβούλους της μειοψηφίας Ντίνα Νικολάκου, Άγγελο Παπαγγελόπουλο και Θεόδωρο Οικονόμου.