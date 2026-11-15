Συζήτηση για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μικτό τρόπο, διά ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Στάθη Αναστασόπουλου.

Συνολικά, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται εννέα θέματα. Μεταξύ αυτών είναι η έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα τρία Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, που καλύπτουν τις περιόδους 2023–2032, 2024–2033 και 2025–2034.

Στην Αρκαδία, η Επιτροπή θα εξετάσει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την παράκαμψη του κέντρου του Λεωνιδίου, καθώς και τη λειτουργία υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας αυγοπαραγωγής στην περιοχή Σιμιάδων της Μαντινείας.

Στην Αργολίδα, προς γνωμοδότηση εισάγεται η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος INFINITY της εταιρείας COSTA PERLA Α.Ε., στην περιοχή Κουβέρτα – Περλέ – Μπουρλότο του Δήμου Ερμιονίδας. Θα εξεταστεί επίσης η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ιδιωτική πολεοδόμηση έκτασης 169,423 στρεμμάτων στη θέση Σινδόνι της Πετροθάλασσας, από την εταιρεία Αργολική Ριβιέρα Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στην Κορινθία, τα θέματα αφορούν σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 400 MW και αποθηκευτικής ικανότητας 1.600 MWh στη θέση Άσπρο Βουνό του Δήμου Κορινθίων, υφιστάμενο φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6,89724 MW στην περιοχή Παληογάλαρα, στα όρια Κορινθίας και Αργολίδας, καθώς και πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 27.276 ωοτόκων ορνίθων στην Κλένια.