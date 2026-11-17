Η προετοιμασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028-2034 και η διαμόρφωση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της περιοχής αποτέλεσαν το αντικείμενο ημερίδας ενημέρωσης και διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, στην Τρίπολη.

Την ημερίδα διοργάνωσαν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Εθνικού και Περιφερειακού Εταιρικού Σχεδίου (ΕΠΕΣ) 2028-2034.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός αναφέρθηκε στην ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και συνεργασίας της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας για τη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού.

Επισήμανε ότι η επόμενη προγραμματική περίοδος διαμορφώνεται σε διαφορετικό ευρωπαϊκό περιβάλλον, καθώς προβλέπονται αυστηρότερα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένοι στόχοι και ορόσημα, καθώς και παρακολούθηση της προόδου μέσω μετρήσιμων δεικτών.

Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη διατήρησης ισχυρών και διακριτών Περιφερειακών Προγραμμάτων, προκειμένου οι Περιφέρειες να διατηρήσουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.

Ο προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Πελοπόννησος Αντώνης Ψαράκης παρουσίασε τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για την περίοδο 2028-2034, τις προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση με το σημερινό ΕΣΠΑ και τα επόμενα στάδια της διαδικασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και οροσήμων, καθώς και στην ανάγκη προετοιμασίας ώριμων έργων.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι βασικοί τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί ο σχεδιασμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η κλιματική ανθεκτικότητα, η διαχείριση των υδατικών πόρων, οι μεταφορές και η οδική ασφάλεια, η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Στις προτεραιότητες εντάσσονται επίσης η κοινωνική συνοχή, η υγεία, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και η χωρική ανάπτυξη.

Εξετάστηκε ακόμη η συνέχιση και επικαιροποίηση των υφιστάμενων ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών, καθώς και η διαμόρφωση νέων παρεμβάσεων για τις πόλεις, την ύπαιθρο και τις ορεινές περιοχές.

Ο σχεδιασμός συνδέεται με την αναπτυξιακή στρατηγική Πελοπόννησος 360°, που προωθεί η περιφερειακή αρχή.

Στην ημερίδα συμμετείχαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, επαγγελματικών και παραγωγικών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και υπηρεσιακά στελέχη.

Η διαβούλευση αποσκοπεί στην καταγραφή προτάσεων και την ιεράρχηση των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της Πελοποννήσου, οι οποίες θα αποτελέσουν την περιφερειακή συμβολή στη διαμόρφωση του εθνικού σχεδιασμού για την περίοδο 2028-2034.