Στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της μεταβίβασής της στις νεότερες γενιές αναφέρθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά τον χαιρετισμό του στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεολαίας Μικρασιατών, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας.

Ο περιφερειάρχης συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία και αναφέρθηκε στη συμβολή των Μικρασιατών προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυσκολίες του ξεριζωμού, ανέπτυξαν σημαντική δημιουργική και παραγωγική δραστηριότητα, αφήνοντας το αποτύπωμά τους και στην Πελοπόννησο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των νέων στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και των παραδόσεων, υπογραμμίζοντας ότι η γνώση του παρελθόντος μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και δημιουργίας για το μέλλον.

«Οι ρίζες μας δεν μας κρατούν πίσω. Μας δίνουν τη δύναμη να προχωρούμε μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ευχή το συνέδριο να αποτελέσει αφετηρία νέων συνεργασιών και πρωτοβουλιών με πρωταγωνιστές τους νέους.