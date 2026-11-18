Στο τμήμα Αριστοδήμειο - Λάμπαινα δουλεύεται το σημαντικό και πολύπαθο έργο βελτίωσης του δρόμου Μεσσήνη - Εύα - Λάμπαινα, που υλοποιείται με εργολαβία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για εργασίες διαπλάτυνσης του υφιστάμενου δρόμου και για κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων, που γίνονται στο τμήμα αυτό.

Στο σημείο της παρέμβασης διαπλάτυνσης υπάρχει εργάτης με κόκκινη σημαία, που διευκολύνει την κυκλοφορία, για να μην προκληθεί τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από την ανάδοχο εταιρεία, οι καθυστερήσεις αυτή την περίοδο οφείλονται στον ΔΕΔΔΗΕ που δεν έχει μετακινήσει τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού, κολόνες κι εξοπλισμό, παρότι έχει πληρωθεί εδώ και μήνες.

Τεχνικά έργα ομβρίων έξω από τον υφιστάμενο δρόμο έχουν γίνει και σε ένα σημείο του δρόμου πριν την Εύα, από τη διασταύρωση προς Αγριλιά μέχρι την έναρξη της παράκαμψης Εύας.

Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι έχει γίνει διαγράμμιση του δρόμου της 7ης επαρχιακής από τη Μεσσήνη μέχρι και τη Λάμπαινα, όπως διαπιστώσαμε με την χθεσινή επίσκεψη – ρεπορτάζ μου, που περιλαμβάνει και το τμήμα του έργου που έχει διαπλατυνθεί και ασφαλτοστρώθηκε το καλοκαίρι, μετά την παράκαμψη της Εύας και μέχρι το Αριστοδήμειο.

Να υπενθυμίσουμε ότι στις 31 Αυγούστου ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ανδρέας Τσουκαλάς σε δηλώσεις τους είχαν σημειώσει ότι με τις απαλλοτριώσεις και με κάποιες πληρωμές που είχαν γίνει, θα μπορούσε να αναπτυχθεί πλήρες εργοτάξιο σε όλο το μήκος του δρόμου.