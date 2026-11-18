Την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανέγερση του νέου κτιρίου του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 4.990.200 ευρώ, ενέκρινε ομόφωνα χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, έπειτα από τρεις άγονους διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, η Περιφέρεια θα απευθύνει πρόσκληση σε τέσσερις κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν εκτελέσει οικοδομικά έργα στην Πελοπόννησο, αξιοποιώντας τη διαδικασία του άρθρου 32 της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι τέσσερις εταιρείες που αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση είναι η Τεχνική Ανάπτυξη, η ΑΕΤΕΘ, η Ωρίων και η Αττική Δίοδος.

Κατά τη συνεδρίαση εκφράστηκε προβληματισμός για το κατά πόσο οι συγκεκριμένες εταιρείες θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, δεδομένου ότι δεν είχαν καταθέσει προσφορές στους προηγούμενους διαγωνισμούς.

Από την πλευρά των τεχνικών υπηρεσιών επισημάνθηκε ότι πρόκειται για εταιρείες που έχουν εμπειρία στην κατασκευή κτιριακών έργων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι ένας πιθανός λόγος της περιορισμένης συμμετοχής στους προηγούμενους διαγωνισμούς είναι η διαδικασία της μελετοκατασκευής, καθώς οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναλάβουν το κόστος εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών χωρίς να γνωρίζουν αν τελικά θα αναδειχθούν ανάδοχοι.

Διευκρινίστηκε επίσης ότι ο προϋπολογισμός των 4,99 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει τόσο την εκπόνηση της μελέτης όσο και την κατασκευή του σχολείου. Η μελέτη που θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα ελεγχθεί και θα εγκριθεί από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία.

Στη συζήτηση επισημάνθηκε ότι η διαπραγμάτευση αποτελεί την τελευταία προσπάθεια για τη συμβασιοποίηση του έργου χωρίς να απαιτηθεί νέα διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση νέας αποτυχίας, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ενδέχεται να απαιτηθεί αναθεώρηση του προϋπολογισμού και επανυποβολή του έργου για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, διαδικασία που θα προκαλούσε πρόσθετες καθυστερήσεις. Κατά τη συνεδρίαση διατυπώθηκαν επίσης παρατηρήσεις για τη μακροχρόνια εκκρεμότητα κατασκευής του σχολείου και την προετοιμασία των απαιτούμενων μελετών από τον Δήμο Καλαμάτας.