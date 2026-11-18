Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση της προμελέτης επέκτασης του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης «Η Ευαγγελίστρια» υπογράφηκε χθες, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη.

Η σχεδιαζόμενη επέκταση προβλέπει την κατασκευή νέου αυτόνομου κτιρίου για τη στέγαση της Ογκολογικής Μονάδας και νέων νοσηλευτικών εγκαταστάσεων.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, η διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Εύη Παπαγεωργίου και ο διευθύνων σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Ευστάθιος Ευθυμίου, παρουσία του αναπληρωτή περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου και του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη.

Η προγραμματική σύμβαση αφορά την εκπόνηση αρχιτεκτονικής, στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής προμελέτης, προκειμένου να καθοριστούν οι βασικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του νέου κτιρίου και να προχωρήσει η μελετητική ωρίμανση του έργου.

Για την κατασκευή της επέκτασης έχει ήδη εκδοθεί χρηματοδοτική πρόσκληση ύψους 9 εκατ. ευρώ, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, μέσω του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026–2030.

Κατά την υπογραφή, ο Δημήτρης Πτωχός ανέφερε ότι η εξέλιξη αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της Περιφέρειας με τη διοίκηση του νοσοκομείου, τα αρμόδια υπουργεία και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Επισήμανε ότι στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της προμελέτης, ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια προετοιμασίας της επέκτασης.

Ευχαρίστησε τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση για την έκδοση της χρηματοδοτικής πρόσκλησης, τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για τη συνεργασία και τον διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδα Καλλίρη για τη συμβολή του στην προώθηση του έργου.

Από την πλευρά της, η διοικήτρια του νοσοκομείου Εύη Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στη συνεργασία με την Περιφέρεια και τα αρμόδια υπουργεία για την προετοιμασία της επέκτασης, επισημαίνοντας την ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων εγκαταστάσεων και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, ο περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι για αύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί η υπογραφή της σύμβασης ενεργειακής αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, προϋπολογισμού περίπου 4,8 εκατ. ευρώ.

Οι δύο παρεμβάσεις, συνολικού ύψους περίπου 13,8 εκατ. ευρώ, αφορούν την επέκταση των νοσηλευτικών υποδομών και την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου.

Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης αποτελεί στάδιο προετοιμασίας της κτιριακής επέκτασης. Για την κατασκευή του νέου κτιρίου θα απαιτηθούν η ολοκλήρωση των μελετών και οι επόμενες διαδικασίες χρηματοδότησης και δημοπράτησης.