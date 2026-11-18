Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του αντιπλημμυρικού και αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Μπουρνιά του ΓΟΕΒ Παμίσου ενέκρινε ομόφωνα χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021–2027, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ142, η οποία αφορά την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας μικρού μεγέθους, λαμβάνοντας υπόψη προσεγγίσεις που βασίζονται στο οικοσύστημα, όπως οι πράσινες υποδομές.

Η σχετική πρόσκληση εκδόθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2026, με αριθμό πρωτοκόλλου 357821 και αύξοντα αριθμό ΟΠΣ 24172.

Το έργο αφορά τον εκσυγχρονισμό του αντλιοστασίου Μπουρνιά, το οποίο αποτελεί τμήμα των υποδομών αποστράγγισης και αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της πρότασης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.