Την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης και την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την κατασκευή αποδυτηρίων αντισφαίρισης και αναψυκτηρίου στο Αθλητικό Κέντρο Λαζαρίνας, στη Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης, αποφάσισε ομόφωνα χθες η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου.

Ο προϋπολογισμός του έργου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη συνεδρίαση, ανέρχεται σε περίπου 920.000 ευρώ.

Η προγραμματική σύμβαση θα συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεσσήνης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Πελοποννήσου.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Πελοποννήσου 2026–2030, στον άξονα προτεραιότητας 1.12 «Ενίσχυση και αναβάθμιση του Αθλητισμού», στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Βελτίωση και αναβάθμιση αθλητικών υποδομών στους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Κατά τη συζήτηση διατυπώθηκαν ερωτήματα για το ύψος του προϋπολογισμού και το μέγεθος των εγκαταστάσεων, καθώς έγινε αναφορά σε κτιριακό συγκρότημα περίπου 250 τετραγωνικών μέτρων.

Στη συνέχεια διευκρινίστηκε ότι το συγκρότημα έχει επιφάνεια περίπου 270 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει αποδυτήρια, αναψυκτήριο και βοηθητικούς χώρους. Επισημάνθηκε επίσης ότι ο προϋπολογισμός καλύπτει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρίαση, η μελέτη εκπονήθηκε για λογαριασμό του Δήμου Μεσσήνης και έχει εγκριθεί από το αρμόδιο υπουργείο για τον αθλητισμό.

Κατά τη συζήτηση επισημάνθηκε ακόμη ότι οι εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούν, πέρα από τα γήπεδα αντισφαίρισης, την παρακείμενη ποδοσφαιρική εγκατάσταση της Μπούκας και το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.