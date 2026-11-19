Την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στην 82η Ε.Ο. Καλαμάτας – Σπάρτης από ΧΘ 25+000 έως ΧΘ 39+600», προϋπολογισμού 1.355.000 ευρώ, ενέκρινε ομόφωνα η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στη συνεδρίασή της την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Κ.Η. Παπαδόπουλος Τεχνική Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης», η οποία προσέφερε έκπτωση 11% και οικονομική προσφορά 973.011,71 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 1.206.534,52 ευρώ με ΦΠΑ.

Στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση υποβλήθηκαν δύο προσφορές. Εκτός από την προσωρινή ανάδοχο, συμμετείχε η εταιρεία KIND CONSTRUCTIONS Α.Ε., η οποία προσέφερε έκπτωση 3% και οικονομική προσφορά 1.314.509,44 ευρώ με ΦΠΑ.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης είχε εγκριθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 10η Νοεμβρίου. Η αποσφράγιση πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου και η αξιολόγηση των προσφορών ολοκληρώθηκε στις 13 Νοεμβρίου.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση κατολισθήσεων σε τμήματα της εθνικής οδού Καλαμάτας – Σπάρτης, μεταξύ της 25ης και της 39,6ης χιλιομετρικής θέσης.