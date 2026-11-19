Σύμφωνα με τη μελέτη, η πρώτη φάση των έργων περιλαμβάνει την κατασκευή αεροσταθμού συνολικής επιφάνειας 11.206 τετραγωνικών μέτρων, την επέκταση του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, την ανακατασκευή του τροχοδρόμου και την επέκταση της ζώνης επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών. Προβλέπονται επίσης η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος διαχείρισης αποσκευών, η μεταφορά των εγκαταστάσεων καυσίμων και η κατασκευή νέου υποσταθμού. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό εκσυγχρονισμού του αεροδρομίου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την προβλεπόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης, η ετήσια κίνηση αναμένεται να ξεπεράσει τους 881.000 επιβάτες το 2041.

Σε δήλωσή του, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός χαρακτήρισε την αναβάθμιση του αεροδρομίου έργο στρατηγικής σημασίας για την Πελοπόννησο, επισημαίνοντας τη συμβολή του στην τουριστική ανάπτυξη, την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για την τοπική οικονομία. «Ένα αναβαθμισμένο αεροδρόμιο, με μεγαλύτερη δυναμικότητα και καλύτερες υπηρεσίες, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια», ανέφερε, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια στηρίζει την επένδυση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας και αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Στάθης Αναστασόπουλος σημείωσε ότι η θετική γνωμοδότηση αποτελεί σημαντικό βήμα στην πορεία αναβάθμισης του αεροδρομίου. Όπως ανέφερε, η Επιτροπή εξέτασε τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην τήρηση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και στην ανάγκη οι αναπτυξιακές επενδύσεις να υλοποιούνται με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος.