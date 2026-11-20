Συνολικά 430 υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι πλέον διαθέσιμες ψηφιακά, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 130.000 ηλεκτρονικά ραντεβού για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.

Παράλληλα, μέσα σε έναν μήνα υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 1.000 αιτήσεις για το Ελαιοκομικό Μητρώο. Τα στοιχεία παρουσίασε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, κατά τη συμμετοχή του στην εκδήλωση «Ψηφιακό Κράτος 2030: Το ενιαίο CRM για μια Νέα Εμπειρία Εξυπηρέτησης».

Ο περιφερειάρχης αναφέρθηκε στην πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της Περιφέρειας, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και τις επόμενες προτεραιότητες για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ελαιοκομικό Μητρώο, επισημαίνοντας ότι οι 1.000 ηλεκτρονικές αιτήσεις που υποβλήθηκαν σε διάστημα ενός μήνα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών στον πρωτογενή τομέα.

Στις προτεραιότητες της Περιφέρειας περιλαμβάνονται η ψηφιοποίηση αρχείων των Διευθύνσεων Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης, των Τεχνικών Υπηρεσιών και των εδαφολογικών χαρτών, καθώς και η ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών και των επιχειρήσεων στις δημόσιες υπηρεσίες, στον περιορισμό των διοικητικών διαδικασιών που απαιτούν φυσική παρουσία και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων.

Η εκδήλωση «Ψηφιακό Κράτος 2030» είχε ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη του ενιαίου CRM του Δημόσιου Τομέα, ενός κοινού ψηφιακού συστήματος διαχείρισης αιτημάτων, που θα επιτρέπει την καλύτερη διασύνδεση των δημόσιων υπηρεσιών και την παρακολούθηση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο Δημήτρης Πτωχός συμμετείχε στη θεματική συζήτηση «Η Περιφέρεια στο Κέντρο μέσω του CRM», μαζί με τον ειδικό γραμματέα αρμόδιο για τις ορεινές περιοχές Δημήτρη Κυριαζή και τον δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Έλενα Παπαδημητρίου.

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονταν επίσης συζητήσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την ψηφιακή υγεία, την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και την κυβερνοασφάλεια.