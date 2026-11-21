Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης ύψους 4,1 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του αντιπλημμυρικού και αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Μπουρνιά του ΓΟΕΒ Παμίσου ενέκρινε ομόφωνα η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, κατά τη συνεδρίασή της την Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Η πρόταση θα υποβληθεί στο πρόγραμμα Πελοπόννησος, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας μικρού μεγέθους, η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις που λαμβάνουν υπόψη προσεγγίσεις βασισμένες στο οικοσύστημα, όπως οι πράσινες υποδομές.

Σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, το έργο κρίθηκε αναγκαίο λόγω της παλαιότητας και των φθορών του αντλιοστασίου και των υποδομών του, καθώς και της ανάγκης βελτίωσης της αντιπλημμυρικής προστασίας, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια.

Οι προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνουν την αποκατάσταση και αναβάθμιση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τη βελτίωση των εσωτερικών υποδομών και την προσθήκη επιπλέον βοηθητικής και εφεδρικής αντλίας, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα αντιμετώπισης εξαιρετικά έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα προβλέπεται η βελτίωση των υποδομών του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να εξασφαλιστούν η λειτουργικότητα και η προσβασιμότητα του αντλιοστασίου.

Το έργο, με πλήρη τίτλο «Βελτίωση - Εκσυγχρονισμός του αντιπλημμυρικού και αποστραγγιστικού αντλιοστασίου Μπουρνιά ΓΟΕΒ Παμίσου», έχει προϋπολογισμό 4.100.000 ευρώ και προβλέπεται να υλοποιηθεί ως ενιαίο υποέργο.

Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Μεσσηνίας, ενώ υπεύθυνος της πράξης ορίστηκε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Θεόδωρος Γιαννόπουλος.

Η Περιφερειακή Επιτροπή εξουσιοδότησε επίσης τον περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό να υποβάλει το αίτημα χρηματοδότησης και να υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα.

Η απόφαση αφορά το στάδιο διεκδίκησης της χρηματοδότησης και θα πρέπει να ακολουθήσουν η υποβολή, η αξιολόγηση και η έγκριση της πρότασης, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πόροι για την υλοποίηση του έργου.