Πρόσκληση χρηματοδότησης ύψους 1,3 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση και ολοκλήρωση του Αρχοντικού Κορφιωτάκη (Αρναουτογλείου) στην Καλαμάτα υπέγραψε χθες ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση, ανάδειξη και λειτουργική αξιοποίηση του χαρακτηρισμένου ιστορικού διατηρητέου μνημείου, το οποίο ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Η πρόσκληση εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, στον άξονα προτεραιότητας για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και τόπων ιστορικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.

Δυνητικοί δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς και φορείς που έχουν συνάψει σχετική προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών αποκατάστασης, στατικές επεμβάσεις, την κατασκευή και αποπεράτωση των στεγών, την εγκατάσταση ανελκυστήρα για άτομα με αναπηρία και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Προβλέπονται επίσης όλες οι αναγκαίες εργασίες για τη λειτουργική ολοκλήρωση του ιστορικού κτηρίου.

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων απαιτείται η τήρηση των εγκρίσεων και των οδηγιών των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού, ιδιαίτερα της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων.

Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει στις 30 Νοεμβρίου, στις 8 π.μ., και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, στις 2 μ.μ. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης, σε δύο στάδια, που αφορούν την πληρότητα και επιλεξιμότητα της πρότασης και την αξιολόγησή της βάσει των προβλεπόμενων κριτηρίων. Η διαδικασία αξιολόγησης προβλέπεται να ολοκληρώνεται εντός 60 ημερών από την υποβολή.

Ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2030.

Η έκδοση της πρόσκλησης αποτελεί το πρώτο βήμα για τη χρηματοδότηση των εργασιών, καθώς θα πρέπει να ακολουθήσουν η υποβολή και αξιολόγηση της πρότασης και η έκδοση απόφασης ένταξης του έργου.