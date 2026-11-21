Στο Greek Luxury Tourism Roadshow, που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε η Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του Visit Peloponnese, πραγματοποιώντας επαγγελματικές επαφές για την προβολή του τουριστικού προορισμού στην αμερικανική αγορά.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο Μανχάταν και το Λονγκ Άιλαντ από την Tourism Media & Events, υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και της ελληνικής πρεσβείας στην Ουάσιγκτον, με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, στις δύο εκδηλώσεις συμμετείχαν συνολικά 121 τουριστικοί πράκτορες της αμερικανικής αγοράς, καθώς και εκπρόσωποι μέσων ενημέρωσης των ΗΠΑ και της ελληνικής ομογένειας.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε με συνεκθέτες τον Δήμο Κορινθίων και την Explore Messinia. Την Περιφέρεια εκπροσώπησε η σύμβουλος στρατηγικής τουριστικών προορισμών Παρασκευή (Βιβή) Γιαλού, η οποία παρουσίασε τις δυνατότητες της Πελοποννήσου στο επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης.

Στις επαγγελματικές συναντήσεις εξετάστηκαν οι προοπτικές συνεργασίας με Αμερικανούς ταξιδιωτικούς συμβούλους, διοργανωτές ταξιδιών και επαγγελματίες του τουρισμού πολυτελείας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα καταλύματα υψηλών προδιαγραφών, στον πολιτιστικό και γαστρονομικό τουρισμό, στον οινοτουρισμό, στις δραστηριότητες στη φύση και στις εξατομικευμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Περιφέρεια, το 2025 επισκέφθηκαν την Ελλάδα περίπου 1,6 εκατομμύρια Αμερικανοί τουρίστες, με ταξιδιωτικές εισπράξεις που προσέγγισαν τα 1,7 δισ. ευρώ και μέση κατά κεφαλήν δαπάνη περίπου 1.120 ευρώ.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η αεροπορική σύνδεση της Αθήνας με μεγάλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών διευκολύνει την πρόσβαση των Αμερικανών επισκεπτών στην Πελοπόννησο και δημιουργεί δυνατότητες ανάπτυξης συνδυαστικών ταξιδιωτικών προγραμμάτων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε ότι η αμερικανική αγορά αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές στις οποίες επενδύει η Περιφέρεια, επιδιώκοντας την προσέλκυση επισκεπτών υψηλής ταξιδιωτικής δαπάνης.

Όπως ανέφερε, η συμμετοχή στη διοργάνωση έδωσε τη δυνατότητα παρουσίασης της Πελοποννήσου σε επαγγελματίες που επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές επιλογές των Αμερικανών επισκεπτών και δημιουργίας προϋποθέσεων για νέες συνεργασίες.

Η συμμετοχή στο Greek Luxury Tourism Roadshow εντάσσεται στο πρόγραμμα διεθνούς τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει διεθνείς εκθέσεις, επαγγελματικές διοργανώσεις και δράσεις δικτύωσης.