Κερδίζουν τις εντυπώσεις οι παραστάσεις του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας

Με τις παραστάσεις να κερδίζουν τις εντυπώσεις και το ενδιαφέρον του κοινού να παραμένει αμείωτο, το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, συγκεντρώνοντας μικρούς και μεγάλους, αλλά και πλήθος μαθητών που έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη μαγεία της τέχνης του κουκλοθέατρου.

Η φετινή διοργάνωση έχει ήδη αφήσει ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, με τις καλλιτεχνικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό να παρουσιάζουν πρωτότυπες δημιουργίες που συνδυάζουν το κουκλοθέατρο με τη μουσική, την αφήγηση και τη θεατρική έκφραση.

Η μεγάλη συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας δίνει ξεχωριστό παλμό στο Φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό του χαρακτήρα. Το Φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, προσφέροντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα παραστάσεων και δράσεων για όλες τις ηλικίες, που αναδεικνύει τις διαφορετικές μορφές και τις ανεξάντλητες εκφραστικές δυνατότητες του κουκλοθέατρου.

Σήμερα, το πρόγραμμα συνεχίζεται με τρεις ξεχωριστές παραστάσεις. Στις 10 το πρωί και στις 6 το απόγευμα, ο θίασος Antamapantahou παρουσιάζει την παράσταση κούκλας «Η μεγάλη των ζώων γιορτή», στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού Κέντρου. Στις 10 και στις 11 το πρωί, η γαλλική ομάδα Anima Théâtre παρουσιάζει την παράσταση χάρτινου θεάτρου και αντικειμένων «Antigones», στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου. Η ημέρα ολοκληρώνεται στις 8 το βράδυ, με την παράσταση κούκλας «Όταν η πάπια συνάντησε το θάνατο», από την Αναστασία Κόρδαρη, στο βιβλιοπωλείο Heterotopia Project (Στοά Λόντου).