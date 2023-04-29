Πελοπόννησος: Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ(μ-λ)

Στην Πελοπόννησο υποψήφιοι θα είναι:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ
1. ΑΝΔΡΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου
2. ΖΟΥΛΟΥΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Χαράλαμπου
3. ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ του Παντελή
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
1. ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μιχαήλ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1. ΚΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
1. ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ του Λουδοβίκου
2. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
1. ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Παναγιώτη
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ
1. ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Λεωνίδα
2. ΨΥΧΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Ιωάννη
3. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Γεωργίου
4. ΚΥΡΙΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ του Αποστόλου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ του Ευσταθίου
2. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου