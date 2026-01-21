Νέα Δημοκρατία Μεσσηνίας: "Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και ιστορικής επιλεκτικής μνήμης η ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ για Καραμανλή"

Η ανακοίνωση της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ–ΚΙΝΑΛ Μεσσηνίας αποτελεί μνημείο πολιτικής υποκρισίας και ιστορικής επιλεκτικής μνήμης" αναφέρει μεταξύ άλλων σε δική της ανακοίνωση η ΔΕΕΠ Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με την υπόθεση ανακήρυξης του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή σε επίτιμο δημότη Καλαμάτας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα που:

- οδήγησε επισήμως τη χώρα στα μνημόνια,

- υπέγραψε το πρώτο Μνημόνιο με τον Γιώργο Παπανδρέου,

- ανακοίνωσε από το Καστελόριζο την απώλεια της εθνικής οικονομικής κυριαρχίας,

- διέλυσε την κοινωνική συνοχή με οριζόντια μέτρα, φόρους και περικοπές,

επιχειρεί σήμερα να εμφανιστεί ως κριτής της ιστορίας.

Ο Κώστας Καραμανλής εξελέγη δύο φορές Πρωθυπουργός με ισχυρή λαϊκή εντολή, σε μια περίοδο διεθνούς οικονομικής κρίσης, και είχε την πολιτική ευθύνη να αποκαλύψει τη πραγματική κατάσταση της οικονομίας, την οποία το ίδιο το ΠΑΣΟΚ είχε αλλοιώσει επί χρόνια με δημιουργική λογιστική.

Η περίφημη «απογραφή» του 2004 δεν δημιούργησε τα ελλείμματα — τα αποκάλυψε.

Και η αλήθεια αυτή ήταν προϋπόθεση για να σταθεί η χώρα με αξιοπιστία στην Ευρώπη.

Όσο για τα σκάνδαλα που επικαλείται η Ν.Ε.ΠΑΣΟΚ, υπενθυμίζουμε:

Καμία καταδίκη Πρωθυπουργού της Ν.Δ.

Αντίθετα, βαριές πολιτικές και ποινικές ευθύνες στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που οδήγησαν τη χώρα σε διεθνή επιτροπεία.

Η προσπάθεια να συνδεθεί μια θεσμική τιμητική πράξη με εθνικές τραγωδίες και μικροκομματική σκοπιμότητα προσβάλλει πρώτα και κύρια τη δημοκρατική ωριμότητα των πολιτών της Μεσσηνίας.

Η Καλαμάτα τιμά έναν πρώην Πρωθυπουργό για την θεσμική του προσφορά, όχι για κομματικά αφηγήματα.

Και η ιστορία δεν ξαναγράφεται με ανακοινώσεις.

Τέλος, υπενθυμίζουμε στη Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ ότι η κοινωνία:

- δεν ξεχνά ποιος υπέγραψε τα μνημόνια,

- δεν ξεχνά ποιος κυβέρνησε με «λεφτά υπάρχουν»,

- και δεν ξεχνά ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό.

Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από μαθήματα ευθύνης από εκείνους που οδήγησαν τη χώρα στην πιο σκληρή μεταπολιτευτική κρίση".