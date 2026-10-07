Η Ελληνική Λύση για το ασθενοφόρο… 30 ετών στη Μάνη

Ερώτηση με θέμα “Άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από το επικίνδυνο ασθενοφόρο 30 ετών στη Δυτική Μάνη Μεσσηνίας”, κατέθεσε πριν από μέρες η βουλευτής Β’ Πειραιώς της Ελληνικής Λύσης Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου προς τον υπουργό Υγείας Αδωνη Γεωργιάδη.

Η βουλευτής αναφέρει ότι “όπως μας ενημέρωσαν, σφοδρές αντιδράσεις και κύμα οργής έχει προκαλέσει στη Δυτική Μάνη η προσωρινή κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Υγείας Αγίου Νικολάου με ένα παμπάλαιο ασθενοφόρο 30 ετών και σχεδόν 1.000.000 χιλιομέτρων, το οποίο μεταφέρθηκε από την Πύλο. Το όχημα θεωρείται άκρως επικίνδυνο και ακατάλληλο για την ασφαλή κάλυψη μιας τουριστικής περιοχής που απέχει πάνω από μία ώρα από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, με αποτέλεσμα να διατυπώνονται επιτακτικά αιτήματα για την άμεση αποστολή σύγχρονου οχήματος και την επαρκή στελέχωση της δομής”.

Η κ. Ασημακοπούλου ρωτάει τον υπουργό Υγείας: “Προτίθεστε όπως μεριμνήσετε άμεσα για την απόσυρση του ακατάλληλου και επικίνδυνου οχήματος 30 ετών από το Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης και να διασφαλίσετε την άμεση αντικατάστασή του με ένα σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, καθώς και την επαρκή στελέχωση της συγκεκριμένης υγειονομικής δομής για την ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών;”.