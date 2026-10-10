Εκδήλωση του ΚΚΕ στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας

Εκδήλωση - σύσκεψη με συνδικαλιστές και εργαζόμενους, με τίτλο “Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας – Με το ΚΚΕ πιο δυνατό ανοίγουμε τον δρόμο της ανατροπής για τον σοσιαλισμό”, οργανώνει η ΤΕ Μεσσηνίας του ΚΚΕ, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας.