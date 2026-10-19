Το ΠΑΣΟΚ Μεσσηνίας για την Αλλαγή της 18ης Οκτωβρίου 1981

Συνεχίζοντας, η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σημειώνει: “Την ιστορία της Αλλαγής δεν θα την γράψουν πολιτευτές ακραίων δεξιών μορφωμάτων αλλά πραγματικοί ιστορικοί του παρόντος και του μέλλοντος που διαθέτουν επιστημονική επάρκεια και ακεραιότητα. Ο λαός ξέρει ποιος έβγαλε το άλλο μισό του ελληνικού λαού από το σκοτάδι του μετεμφυλιακού κράτους και τις διακρίσεις, και ποιος προχώρησε σε μια γενναία αναδιανομή εισοδήματος προς όφελος των πολλών.

Δεν μπορούν να αμαυρώσουν και να διαγράψουν την ουσιαστική συμβολή του ΠΑΣΟΚ στη θεμελίωση του κοινωνικού κράτους και τον βαθύ δημοκρατικό εκσυγχρονισμό της χώρας:

Με την αδιαμφισβήτητη ιστορική κατάκτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), η περίθαλψη μετατράπηκε από πολυτέλεια για λίγους σε θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα για κάθε πολίτη. Το πραγματικό άνοιγμα της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσέφερε ίσες ευκαιρίες ανέλιξης στα παιδιά των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, σπάζοντας τα ταξικά στεγανά. Με τη ριζική αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, την κατάργηση της προίκας, τη θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου και την κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, η ελληνική κοινωνία πέρασε οριστικά στον σύγχρονο ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό. Με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και την επιστροφή των πολιτικών προσφύγων, έκλεισαν οριστικά οι πληγές του Εμφυλίου και καταργήθηκαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων.

Αυτό ενοχλεί περισσότερο από όλους τους υμνητές του παρακράτους και των πρακτικών του. Τα γραφικά απομεινάρια της μετεμφυλιακής δεξιάς, που προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να αξιοποιήσουν τη συγκυρία για να ανατρέψουν την ιστορική αλήθεια, είναι καταδικασμένα να αποτύχουν.

Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ οι πολίτες είδαν πραγματική εισοδηματική ανάπτυξη και κοινωνική στήριξη σε μια χώρα που δεν σκύβει το κεφάλι και δεν προσκυνά ξένες δυνάμεις και τοποτηρητές - όπως την κυρία που πρόσφατα απασχόλησε αρχικά τις κοσμικές στήλες και στη συνέχεια τον διεθνή τύπο και έφυγε νύχτα, αφού έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί της όλοι οι επίδοξοι εθνοσωτήρες.

Με το ΠΑΣΟΚ οι Έλληνες μπορούν να αποκτήσουν ξανά αξιοπρέπεια και η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Μια χώρα που να μας χωράει όλους”.