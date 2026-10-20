Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Μεσσηνίας: “Συμπαράστασή στον δίκαιο αγώνα των εκπαιδευτικών”

“Συντασσόμαστε με τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να δοθεί μια ηχηρή απάντηση στην κυβερνητική πολιτική, που υποβαθμίζει συστηματικά τη δημόσια παιδεία”, αναφέρει η ΣΕ της ΕΛΑΣ και σημειώνει: “Η καθημερινή πραγματικότητα στα σχολεία της Μεσσηνίας και ολόκληρης της χώρας – με τις συγχωνεύσεις τμημάτων, τα μεγάλα κενά σε εκπαιδευτικούς και τη δραματική έλλειψη βοηθητικού προσωπικού – θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια, την υγεία και τη μόρφωση των παιδιών μας. Δεν πρόκειται απλώς για διεκδίκηση εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά για μια μάχη για την αξιοπρέπεια της ελληνικής οικογένειας. Είναι απαράδεκτο οι γονείς να ζουν καθημερινά με την αγωνία αν το παιδί τους θα είναι ασφαλές στην τάξη.

Η ΕΛ.Α.Σ. Μεσσηνίας στηρίζει αδιαπραγμάτευτα τα δίκαια αιτήματα της ΟΛΜΕ και των τοπικών εκπαιδευτικών σωματείων: Άμεση κάλυψη όλων των κενών σε εκπαιδευτικούς, ειδική αγωγή και

σχολικούς νοσηλευτές για την ασφάλεια των μαθητών. Αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης για τους λειτουργούς της εκπαίδευσης και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Γενναία κρατική χρηματοδότηση για σύγχρονες, ασφαλείς σχολικές υποδομές. Κατάργηση της αυθαίρετης αξιολόγησης που στόχο έχει την κατηγοριοποίηση και την υποβάθμιση των σχολείων.

Η παιδεία των παιδιών μας δεν είναι κόστος, είναι το μέλλον μας. Καλούμε όλα τα μέλη μας, τους γονείς, τους εργαζόμενους και κάθε πολίτη της Καλαμάτας να πλαισιώσουν μαζικά τις απεργιακές συγκεντρώσεις της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου. Όλοι μαζί στον δρόμο για ένα δημόσιο, δωρεάν και ασφαλές σχολείο για όλα τα παιδιά”.