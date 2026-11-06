Ο Ανδρουλάκης στο Κοπανάκι με τη viral γιαγιά του Παναθηναϊκού

Συγκεκριμένα έκανε στάση στο Κοπανάκι και συνάντησε την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, που γίνεται viral μέσα από τον λογαριασμό pannikgran με τις εύστοχες ατάκες της για τα τεκταινόμενα στο μπάσκετ και τις επιτυχίες του «Τριφυλλιού».
Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2026 21:05
Ο Ανδρουλάκης στο Κοπανάκι με τη viral γιαγιά του ΠαναθηναϊκούΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Με την αγαπημένη γιαγιά των φιλάθλων της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στην Πελοπόννησο.
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