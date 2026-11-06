eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 06 Νοεμβρίου 2026 21:05

Ο Ανδρουλάκης στο Κοπανάκι με τη viral γιαγιά του Παναθηναϊκού

Γράφτηκε από την

Ο Ανδρουλάκης στο Κοπανάκι με τη viral γιαγιά του Παναθηναϊκού

Premium Strom

 

Με την αγαπημένη γιαγιά των φιλάθλων της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού, συναντήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ολοκληρώνοντας την περιοδεία του στην Πελοπόννησο.

Συγκεκριμένα έκανε στάση στο Κοπανάκι και συνάντησε την 86χρονη Παναγιώτα Θωμοπούλου, που γίνεται viral μέσα από τον λογαριασμό pannikgran με τις εύστοχες ατάκες της για τα τεκταινόμενα στο μπάσκετ και τις επιτυχίες του «Τριφυλλιού».

Κατηγορία Κόμματα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις