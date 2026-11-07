Οι θέσεις της ΕΛΑΣ για την Αυτοδιοίκηση σε εκδήλωση στην Καλαμάτα

Οι θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για την Αυτοδιοίκηση, παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση χθες το απόγευμα, στην Καλαμάτα, στο ξενοδοχείο “Rex”, με την ευκαιρία του συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην πόλη.

Στην εκδήλωση παρέστη και χαιρέτισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Νωρίτερα σε δηλώσεις τους:

Ο Γιώργος Ιωακειμίδης τομεάρχης Αυτοδιοίκησης της ΕΛΑΣ, πρώην δήμαρχος Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη, μίλησε για μεγάλη, για πολιτική απρέπεια της διοίκησης της ΚΕΔΕ, που απέκλεισε την ΕΛΑΣ από το να χαιρετίσει στο συνέδριο της Ενωσης στην Καλαμάτα.

Ο Απόστολος Καλογιάννης, αναπληρωτής τομεάρχης Αυτοδιοίκησης της ΕΛΑΣ, τέως δήμαρχος Λαρισαίων, παρατήρησε ότι “ο αποκλεισμός της ΕΛΑΣ είναι πολύ σοβαρό ολίσθημα”, καθώς, όπως επισήμανε η Αυτοδιοίκηση είναι θεσμός κοντά στους πολίτες με στόχο να συνθέσει απόψεις και να καταλήξει στα καλύτερα για την Αυτοδιοίκηση. Επισήμανε πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να ανατρέψει μια εικόνα που δεν ανατρέπεται και μίλησε για τραγική εικόνα της Αυτοδιοίκησης. Εκτίμησε ότι αυτά που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός “είναι ψίχουλα, δεν αλλάζουν τίποτα στην αυτοδιοίκηση” και μίλησε για αναγκαία επαναθεμελίωση στην Αυτοδιοίκηση.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, πρώην βουλευτής, παρατήρησε ότι “ο Μητσοτάκης αγνοεί τα μείζονα και ουσιαστικά προβλήματα της αυτοδιοίκησης”, επισημαίνοντας πως οι Δήμοι που επιτελούν κοινωφελές έργο, στην εποχή της ενεργειακής κρίσης πληρώνουν το ρεύμα 4 φορές πάνω από τους βιομηχάνους.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι πληρώνουν ρεύμα για τα σχολεία και πετρέλαια για τα απορριμματοφόρα κι εκτίμησε πως η κυβέρνηση επιδιώκει η μόνη λύση για τους Δήμους να είναι η αύξηση των δημοτικών τελών.

Μίλησε για χυδαιότητα του πρωθυπουργού που κούνησε το δάχτυλο στην Αυτοδιοίκηση για τις απευθείας αναθέσεις, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός των κραυγαλέων απευθείας αναθέσεων και είναι εκτός τόπου και χρόνου, ενώ η Αυτοδιοίκηση δεν έχει ξεκαθαρισμένες αρμοδιότητες και τους αναγκαίους πόρους.

Γ.Σ.