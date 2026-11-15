Δημογραφικό στη Μεσσηνία: Από το εθνικό σχέδιο στην πράξη

Το δημογραφικό στη Μεσσηνία δεν είναι πρόβλημα του μέλλοντος, αποτελεί ήδη η καθημερινότητά μας. Βλέπουμε χωριά με λιγότερους κατοίκους, σχολεία με λιγότερα παιδιά, επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό και νέους ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο τους, αλλά δεν γνωρίζουν αν μπορούν να χτίσουν εδώ τη ζωή τους. Και αυτή ακριβώς είναι η ουσία του προβλήματος. Δεν αρκεί να ζητάμε από τους νέους να μείνουν ή να επιστρέψουν. Πρέπει να μπορούν να βρουν δουλειά με προοπτική, σπίτι με βιώσιμο κόστος, πρόσβαση στην υγεία και στην εκπαίδευση και πραγματική φροντίδα για τα παιδιά τους. Η αγάπη για τον τόπο είναι ισχυρό κίνητρο, δεν πληρώνει, όμως, το ενοίκιο ούτε υποκαθιστά τις βασικές υπηρεσίες.



Μεσσηνία δύο ταχυτήτων



Βάσει στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, ο μόνιμος πληθυσμός της Μεσσηνίας μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 κατά 9,4% και περιορίστηκε στους 144.920 κατοίκους. Επιπλέον, η Μεσσηνία δεν χάνει πληθυσμό με τον ίδιο τρόπο παντού. Ο Δήμος Καλαμάτας κατέγραψε αύξηση 2,9%, ενώ οι υπόλοιποι δήμοι έχασαν από 16,9% έως 24,2% του πληθυσμού τους. Η Καλαμάτα λειτουργεί ως πόλος συγκέντρωσης, αλλά η Δυτική Μάνη, η Μεσσήνη, η Οιχαλία, η Πύλος-Νέστορος και η Τριφυλία αποδυναμώνονται. Μάλιστα, στην Οιχαλία, σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους χάθηκε μέσα σε μία δεκαετία.



Τι σημαίνει αυτό; Λιγότερα παιδιά στα σχολεία, μικρότερη αγορά για τις τοπικές επιχειρήσεις και μεγαλύτερη δυσκολία να διατηρηθούν γιατροί, συγκοινωνίες και δημόσιες υπηρεσίες. Και έτσι, περισσότεροι άνθρωποι φεύγουν από τον τόπο.



Η εθνική πολιτική και η ευθύνη της εφαρμογής



Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αναγνωρίσει ότι το δημογραφικό δεν αντιμετωπίζεται με ένα επίδομα ούτε μόνο με την αύξηση των γεννήσεων. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό 2025-2035 περιλαμβάνει πέντε άξονες, είκοσι στόχους και περισσότερες από εκατό δράσεις. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η πρόβλεψη για εξειδίκευση του εθνικού σχεδίου σε δεκατρία περιφερειακά σχέδια. Γιατί διαφορετικές ανάγκες έχουν η Αττική, η Πελοπόννησος, η Καλαμάτα, η Οιχαλία ή η Τριφυλία.



Πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί ώστε οι πολιτικές αυτές να φτάσουν εγκαίρως στους ανθρώπους και να αλλάξουν πραγματικά την καθημερινότητά τους. Εκεί αποκτά καθοριστική σημασία η συνεργασία της κυβέρνησης με την Περιφέρεια, τους δήμους, τα επιμελητήρια και τους τοπικούς φορείς.



Προτεραιότητες για τη Μεσσηνία



Αρχικά, βασική προτεραιότητα για την Μεσσηνία είναι η στέγη. Χρειάζεται να πραγματοποιηθεί καταγραφή των κλειστών κατοικιών και αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών εργαλείων για την ανακαίνισή τους και την επιστροφή τους στη μακροχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, πρέπει να εξεταστεί ποια δημόσια και δημοτικά ακίνητα μπορούν να στεγάσουν νέες οικογένειες, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς και εργαζομένους σε κρίσιμες υπηρεσίες.



Εξίσου σημαντική είναι και η σταθερή και αξιοπρεπώς αμειβόμενη εργασία. Η Μεσσηνία διαθέτει παραγωγική γη, εξαιρετικά προϊόντα, ισχυρή τουριστική ταυτότητα και δυνατότητες στη μεταποίηση. Χρειάζεται, όμως στενότερη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τη μεταποίηση, την εστίαση και τον τουρισμό.



Τέλος, είναι η κρίσιμη και η καθημερινή στήριξη της οικογένειας. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ολοήμερα σχολεία, η ασφαλής μεταφορά των μαθητών, οι παιδίατροι και οι στελεχωμένες δομές πρωτοβάθμιας υγείας δεν αποτελούν δευτερεύουσες παροχές, αλλά βασικές προϋποθέσεις για να μπορεί ένας γονιός να εργάζεται και μια οικογένεια να ζει με ασφάλεια ακόμη και σε ένα απομακρυσμένο χωριό.



Η επιστροφή στον τόπο δεν γίνεται με ευχές



Πολλοί Μεσσήνιοι έφυγαν για να σπουδάσουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν τη ζωή τους αλλού, χωρίς ποτέ να χάσουν τον δεσμό τους με τον τόπο. Για όσους σκέφτονται την επιστροφή, η νοσταλγία και οι δεσμοί με τον τόπο δεν αρκούν. Η επιστροφή γίνεται πραγματική επιλογή όταν γνωρίζουν ότι μπορούν να βρουν δουλειά, αξιοπρεπή κατοικία, εκπαίδευση για τα παιδιά τους και πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.



Γι’ αυτό χρειάζεται ένας συγκεκριμένος μηχανισμός επανασύνδεσης της Μεσσηνίας με τους ανθρώπους της, ένα ενιαίο και πρακτικό σημείο πληροφόρησης και διασύνδεσης, που θα συγκεντρώνει διαθέσιμες θέσεις εργασίας, επιλογές κατοικίας, επιχειρηματικές ευκαιρίες και πληροφορίες για την εγκατάσταση μιας οικογένειας.



Από το σχέδιο στα αποτελέσματα



Η Μεσσηνία χρειάζεται ένα κοινό σχέδιο εφαρμογής με συμμετοχή των αρμόδιων υπουργείων, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, των δήμων και των τοπικών φορέων. Με σαφείς αρμοδιότητες, χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα και δημόσιους δείκτες αποτελέσματος.



Το δημογραφικό δεν θα αντιστραφεί από τη μία ημέρα στην άλλη. Μπορούμε, όμως, να σταματήσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως αναπόφευκτη εξέλιξη. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η επιλογή «μένω στη Μεσσηνία» να γίνει πραγματική και βιώσιμη δυνατότητα. Να πάψει να είναι ένα όμορφο αλλά δύσκολο όνειρο και να γίνει μια ρεαλιστική επιλογή ζωής. Για τους νέους που βρίσκονται εδώ, για όσους θέλουν να επιστρέψουν και για τη ζωή που δικαιούνται να έχουν μέλλον.