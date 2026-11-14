ΕΛ.Α.Σ. Μεσσηνίας: Επικρίνει την κυβέρνηση για την τιμή του ρεύματος

Την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την τιμή του ρεύματος που έχει εκτιναχθεί στα ύψη, επικρίνει δριμύτατα η Συντονιστική Επιτροπή Μεσσηνίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (κόμμα Τσίπρα).

Κι επισημαίνει ότι λύσεις υπάρχουν, παρουσιάζοντας τις 5 άμεσες προτάσεις της ΕΛΑΣ, που μπορούν να αλλάξουν τη σημερινή αβάσταχτη ακρίβεια του ρεύματος.

Σε ανακοίνωσή της η Σ.Ε. Μεσσηνίας της ΕΛΑΣ αναφέρει: “Όταν έρχεται η ώρα να ανοίξουμε το λογαριασμό ρεύματος μας πιάνει ταραχή. Δικαίως, διότι η ακρίβεια του ρεύματος έχει εκτιναχθεί στα ύψη (τουλάχιστον 50%)!

Γιατί όμως παραμένει ακριβό το ρεύμα και θα γίνει ακριβότερο τον ερχόμενο δύσκολο χειμώνα; Οι

βασικές αιτίες είναι: η εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο, η ανεπάρκεια αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται ιδίως από τις ΑΠΕ, η υποβάθμιση των ενεργειακών κοινοτήτων μετά το 2019 και ο περιορισμός του δημόσιου χαρακτήρα και ελέγχου της ΔΕΗ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία σήμερα καθοδηγεί τα καρτέλ του ρεύματος για υψηλές τιμές.

Όταν, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2025 το 18% των νοικοκυριών στην Ελλάδα και το 36% των φτωχών αδυνατούσε να ζεστάνει επαρκώς το σπίτι του, ο φετινός πιο δύσκολος χειμώνας σε συνδυασμό με τη γενική άνοδο της ακρίβειας θα χειροτερέψει τα πράγματα. Η κυβέρνηση προφανώς δεν ασχολείται με την ουσία του προβλήματος. Η αύξηση των κερδών του φιλικού της fund που ελέγχει τη ΔΕΗ και η διανομή μερισμάτων της ΔΕΗ στους μετόχους της είναι η κύρια έγνοια της, αδιαφορώντας για τις δυσκολίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων”.

Συνεχίζοντας σημειώνει: “Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Η ΕΛ.Α.Σ. παρουσίασε πέντε άμεσες προτάσεις, που μπορούν να αλλάξουν τη σημερινή αβάσταχτη ακρίβεια του ρεύματος: