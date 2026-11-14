ΕΛ.Α.Σ. Μεσσηνίας: Επικρίνει την κυβέρνηση για την τιμή του ρεύματος

Κι επισημαίνει ότι λύσεις υπάρχουν, παρουσιάζοντας τις 5 άμεσες προτάσεις της ΕΛΑΣ, που μπορούν να αλλάξουν τη σημερινή αβάσταχτη ακρίβεια του ρεύματος.
Σε ανακοίνωσή της η Σ.Ε. Μεσσηνίας της ΕΛΑΣ αναφέρει: “Όταν έρχεται η ώρα να ανοίξουμε το λογαριασμό ρεύματος μας πιάνει ταραχή. Δικαίως, διότι η ακρίβεια του ρεύματος έχει εκτιναχθεί στα ύψη (τουλάχιστον 50%)!
Γιατί όμως παραμένει ακριβό το ρεύμα και θα γίνει ακριβότερο τον ερχόμενο δύσκολο χειμώνα; Οι
βασικές αιτίες είναι: η εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο, η ανεπάρκεια αποθήκευσης της ενέργειας που παράγεται ιδίως από τις ΑΠΕ, η υποβάθμιση των ενεργειακών κοινοτήτων μετά το 2019 και ο περιορισμός του δημόσιου χαρακτήρα και ελέγχου της ΔΕΗ από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία σήμερα καθοδηγεί τα καρτέλ του ρεύματος για υψηλές τιμές.
Όταν, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2025 το 18% των νοικοκυριών στην Ελλάδα και το 36% των φτωχών αδυνατούσε να ζεστάνει επαρκώς το σπίτι του, ο φετινός πιο δύσκολος χειμώνας σε συνδυασμό με τη γενική άνοδο της ακρίβειας θα χειροτερέψει τα πράγματα. Η κυβέρνηση προφανώς δεν ασχολείται με την ουσία του προβλήματος. Η αύξηση των κερδών του φιλικού της fund που ελέγχει τη ΔΕΗ και η διανομή μερισμάτων της ΔΕΗ στους μετόχους της είναι η κύρια έγνοια της, αδιαφορώντας για τις δυσκολίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων”.
Συνεχίζοντας σημειώνει: “Λύσεις υπάρχουν. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Η ΕΛ.Α.Σ. παρουσίασε πέντε άμεσες προτάσεις, που μπορούν να αλλάξουν τη σημερινή αβάσταχτη ακρίβεια του ρεύματος:
- Οργανωμένη και περισσότερη αποθήκευση ενέργειας, προκειμένου να αξιοποιείται η φθηνή παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κ.ά.). 2. Ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων και της αυτοπαραγωγής με συμμετοχή Δήμων, ΝΠΔΔ, συνεταιρισμών, μικρών επιχειρήσεων και πολιτών, όπως προέβλεπε η ιδρυτική τους πράξη από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. 3. Μακροχρόνια συμβόλαια και ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε καταναλωτή, με στόχο τη μείωση των λογαριασμών έως 30%. 4. Νέος ρόλος της ΔΕΗ με προτεραιότητα την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας και τις ανάγκες της κοινωνίας (νοικοκυριών και επιχειρήσεων) και όχι την κερδοσκοπία των μετόχων της. 5. Στήριξη της οικονομίας με καθαρή ενέργεια και μικρότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ώστε η πράσινη μετάβαση, με προστασία του περιβάλλοντος, να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων”.