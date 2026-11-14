eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026 16:22

Ερώτηση βουλευτών ΚΚΕ για το ξυλοπριστήριο Αρτεμισίας

Γράφτηκε από την

Ερώτηση βουλευτών ΚΚΕ για το ξυλοπριστήριο Αρτεμισίας

Premium Strom

 

Ερώτηση με θέμα “Αποκατάσταση και αξιοποίηση του ιστορικού ξυλοπριστηρίου Αρτεμισίας” κατέθεσαν στη Βουλή, οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, Σεμίνα Διγενή και Νίκος Παπαναστάσης.

Χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι “σχεδόν 20 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, το κρατικό ξυλοπριστήριο Αρτεμισίας παραμένει εγκαταλειμμένο, χωρίς να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες αποκατάστασής του” και σημείωσαν: “Το ξυλοπριστήριο, που κατασκευάστηκε το 1939, βρίσκεται σε υψόμετρο 794 μέτρα, είναι στα όρια της Κοινότητας Αρτεμισίας του Δήμου Καλαμάτας. Αποτελεί παράλληλα χώρο ιστορικής μνήμης της ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης, καθώς στις 5 Αυγούστου 1943 πραγματοποιήθηκε εκεί μάχη του ΕΛΑΣ εναντίον των Ιταλών κατακτητών.

Η μελέτη αποκατάστασης με προϋπολογισμό 780.000 ευρώ, ήταν έτοιμη από το 2022 και αναμενόταν η οικοδομική άδεια. Η χρηματοδότηση και υλοποίηση συνδέονταν με υποχρέωση εταιρείας της Costa Navarino, ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση δημόσιας δασικής έκτασης στην περιοχή Κυνηγού Πύλου για γήπεδο γκολφ. Αντί έργου αναδάσωσης ή δάσωσης, είχε επιλεγεί η αποκατάσταση του ξυλοπριστηρίου, με μελέτη της «Πανόραμα Α.Ε.».

Ο σχεδιασμός περιλάμβανε την αποκατάσταση του εργοστασίου και του Δασονομείου Αλαγονίας, τη συντήρηση του σωζόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Ωστόσο, η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μόλις στις 3 Ιουνίου 2025 και οι εργασίες δεν έχουν ξεκινήσει.

Η πολύχρονη εγκατάλειψη ενός τόσο σημαντικού χώρου, τη στιγμή μάλιστα που η παραχώρηση της δημόσιας γης έχει ήδη πραγματοποιηθεί και τα γήπεδα γκολφ στην Πυλία λειτουργούν εδώ και χρόνια, προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τις ευθύνες και τις αιτίες της καθυστέρησης. Η άμεση αποκατάστασή του και η απόδοσή του στον λαό της περιοχής, με δωρεάν πρόσβαση, αποτελεί επιτακτική ανάγκη, ώστε να αναδειχθούν η παραγωγική ιστορία του τόπου, η ιστορία της Εθνικής Αντίστασης και ο φυσικός πλούτος του Ταϋγέτου”.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν τους αρμόδιους υπουργούς: Για ποιους λόγους δεν έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση του κρατικού ξυλοπριστηρίου Αρτεμισίας και ποια μέτρα θα λάβουν για την άμεση έναρξη και ολοκλήρωσή της, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα; Ποιο σχέδιο υπάρχει για την προστασία και τη μελλοντική αξιοποίηση του ιστορικού χώρου;”.

Κατηγορία Κόμματα
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις