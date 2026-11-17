Ερώτηση για τα σοβαρά προβλήματα στέγασης στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας προς τους υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών, με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, κατέθεσαν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Παιδείας Στέφανος Παραστατίδης και Εσωτερικών Παναγιώτης Δουδωνής.

Οπως ενημερώνει το ΠΑΣΟΚ, στις αρχές Νοεμβρίου ο κ. Ανδρουλάκης επισκέφθηκε το σχολείο, καταγράφοντας τις σημαντικές κτηριακές υστερήσεις. Στο ενδεκαθέσιο σχολείο φοιτούν σήμερα 50 μαθητές, ενώ την επόμενη χρονιά –σύμφωνα με τη διεύθυνση του σχολείου– αναμένεται να ξεπεράσουν τους 60.

Η έλλειψη χώρων έχει οδηγήσει ακόμη και στον διαχωρισμό αιθουσών με γυψοσανίδες. Το τίμημα πληρώνουν οι χώροι εξειδικευμένης και θεραπευτικής υποστήριξης, που στηρίζουν την κινητικότητα και την αυτονομία των παιδιών αλλά και οι μαθητές και εκπαιδευτικοί που αναγκάζονται να συνωστίζονται σε περιορισμένους χώρους.

Την ίδια ώρα, η ανέγερση του νέου σχολικού κτηρίου παραμένει σε εκκρεμότητα, μετά από τρεις άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες.

Με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση το ΠΑΣΟΚ ζητεί συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση πρόσθετων σχολικών χώρων, την αντιμετώπιση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων και την επιτάχυνση της κατασκευής του νέου σχολείου.

Σημειώνεται ότι “δεν είναι δυνατόν, το 2026, ένα Ειδικό Δημοτικό Σχολείο να λειτουργεί σε αίθουσες χωρισμένες με γυψοσανίδες και να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην μπορεί να δεχθεί νέους μαθητές. Η Πολιτεία οφείλει να εξασφαλίσει άμεσα τις αναγκαίες υποδομές, ώστε κανένα παιδί να μη στερηθεί το δικαίωμά του στην εκπαίδευση εξαιτίας της κρατικής αδράνειας”.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

“Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και κατασκευή του νέου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα”, ζητεί η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Μεσσηνίας.

Σε ανακοίνωσή της η Ν.Ε. του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι “η κατάσταση που αντιμετωπίζει το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας δεν μπορεί να συνεχιστεί” και σημειώνει: “Δεν είναι δυνατόν, το 2026, παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να καλούνται να κάνουν μάθημα σε συνθήκες ασφυκτικής έλλειψης χώρων, με αίθουσες χωρισμένες με γυψοσανίδες και με περιορισμό ακόμη και των χώρων που είναι απαραίτητοι για την εκπαιδευτική και θεραπευτική τους υποστήριξη.

Η ανέγερση του νέου σχολείου, προϋπολογισμού περίπου 5 εκ. ευρώ, παραμένει σε εκκρεμότητα μετά από τρεις άγονες διαγωνιστικές διαδικασίες. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες αδειοδότησης και νομιμότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, οι οποίες δυσχεραίνουν ακόμη και την εξεύρεση προσωρινής λύσης.

Η κοινοβουλευτική ερώτηση που κατατέθηκε σήμερα με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και με τη συμμετοχή των αρμόδιων τομεαρχών Στέφανου Παραστατίδη και Παναγιώτη Δουδωνή, αποτελεί μια ουσιαστική πολιτική παρέμβαση για να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις και να αναληφθούν άμεσα πρωτοβουλίες.

Για το ΠΑΣΟΚ, τα ζητήματα της Ειδικής Αγωγής δεν αποτελούν μια δευτερεύουσα πτυχή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Αφορούν τον πυρήνα της ισότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε παιδιού”.

Η Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ ζητεί: “Την άμεση εξασφάλιση πρόσθετων, κατάλληλων και νόμιμων σχολικών χώρων για την κάλυψη των σημερινών αναγκών και την υποδοχή των νέων μαθητών. Την επίλυση των πολεοδομικών και αδειοδοτικών εκκρεμοτήτων που εμποδίζουν την εξεύρεση προσωρινής στεγαστικής λύσης. Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την ανάθεση και κατασκευή του νέου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα”.

Και καταλήγει: “Η ευθύνη ανήκει σε όλους τους αρμόδιους φορείς και απαιτεί συντονισμό, συνεργασία και αποτελεσματικότητα. Σε μια χώρα που μας χωρά όλους, η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι χάρη. Είναι δικαίωμα και κάτι αυτονόητο. Και η Πολιτεία έχει υποχρέωση να το διασφαλίζει στην πράξη”.