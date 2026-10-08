Καλαμάτα: Πανηγυρικό κλίμα για ενεργειακή αναβάθμιση Δικαστικού Μεγάρου παρουσία Δήμα - Φλωρίδη

Υπεγράφη σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο, σε πανηγυρικό κλίμα, η σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης προϋπολογισμού 4,79 εκ. ευρώ, παρουσία των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Το σημαντικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2,5 με 3 χρόνια.

Στην τελετή της υπογραφής παρέστησαν ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, o βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο γενικός γραμματέας Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, ο πρόεδρος της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” (ΚΤΥΠ Α.Ε.) Τίμος Κατσίπος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Θανάσης Γιάνναρης και ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Κώστας Μαργέλης.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας σημείωσε: “Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα βελτίωσης των δημόσιων υποδομών στον τομέα της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, η οποία συνδυάζει την ενεργειακή αναβάθμιση με την ανακαίνιση, την αποκατάσταση υφιστάμενων φθορών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της προσβασιμότητάς του. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4,79 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ ο ορίζοντας ολοκλήρωσης των εργασιών είναι 950 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή περίπου 2,5 χρόνια. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, την αντικατάσταση των κουφωμάτων, την αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας και στεγάνωσης, καθώς και τη συνολική αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Με νέα συστήματα κλιματισμού και αερισμού, φωτισμό LED, φωτοβολταϊκό σύστημα και σύγχρονο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, περιορίζουμε σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα του κτηρίου. Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες εργασίας για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους εργαζομένους, αλλά και οι συνθήκες εξυπηρέτησης των πολιτών. Σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης και τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., συνεχίζουμε την αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο κτήρια σύγχρονα, ασφαλή, λειτουργικά, προσβάσιμα και ενεργειακά αποδοτικά”.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης παρατήρησε: “Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη Δικαιοσύνη και για την πόλη της Καλαμάτας. Διότι ανακαινίζεται και αναβαθμίζεται ενεργειακά το Δικαστικό Μέγαρο, ένα ιδιαίτερα αξιόλογο κτήριο που θα δημιουργήσει πάρα πολύ καλές συνθήκες για τη σωστή απονομή της Δικαιοσύνης στην πόλη. Ένα περιβάλλον, με ευνοϊκές συνθήκες εργασίας για όλους τους συντελεστές, δικαστές, δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους και κυρίως για τους πολίτες της Καλαμάτας που προσέρχονται για να βρουν το δίκιο τους. Κατά συνέπεια, το σημερινό έργο είναι πολύ σημαντικό, διότι εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλουμε για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής Δικαιοσύνης και τη σωστή απονομή της.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης απέδωσε τα εύσημα στο υπουργείο Υποδομών και στον υπουργό για τη γρήγορη ολοκλήρωση της προεργασίας που χρειάστηκε, ώστε το έργο που αποτελεί αίτημα για τους πολίτες της Καλαμάτας να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί σύντομα.

Ο μεσσήνιος διευθύνων σύμβουλος της ΚΤΥΠ Α.Ε. Θανάσης Γιάνναρης επισήμανε: “Ξεκινά το έργο της «ενεργειακής αναβάθμισης, προσβασιμότητας, ανακαίνισης – επισκευών του Δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 4.792.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας θα έχει εκσυγχρονιστεί ριζικά, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Ειδικά στο θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας, στη δύσκολη εποχή που ζούμε, τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά. Αυτό το έργο, σε συνδυασμό με το έργο της κατασκευής του νέου δικαστικού κτηρίου στην Πύλο, το οποίο ολοκληρώνεται εντός του έτους, συνθέτουν μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που καλύπτει ολόκληρη τη δομή της Δικαιοσύνης στο νομό Μεσσηνίας. Μία από τις βασικές προτεραιότητες της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε» είναι η εξασφάλιση σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών κτιριακών υποδομών στη Δικαιοσύνη, ώστε οι δικαστές και οι δικηγόροι να ασκούν το λειτούργημά τους στις καλύτερες δυνατές συνθήκες, βελτιώνοντας παράλληλα την καθημερινότητα των δικαστικών υπαλλήλων καθώς και την εξυπηρέτηση των πολιτών”.

Στις δηλώσεις που έγιναν:

Ο υφυπουργός Γιάννης Λαμπρόπουλος καλωσόρισε στην Καλαμάτα τους δύο υπουργούς και παρατήρησε: “Ηρθαν και μας δίνουν πολύ ευχάριστα νέα. Η πόλη της Καλαμάτας θα αποκτήσει ένα σύγχρονο και όμορφο Δικαστικό Μέγαρο και οι δικαστικοί μας, οι δικηγόροι μας, οι πολίτες θα απολαμβάνουν ένα καλό Δικαστικό Μέγαρο, για να μπορούν και αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους. Τους ευχαριστούμε πολύ κι ελπίζουμε αυτό το έργο σε 3 χρόνια να έχει τελειώσει, γιατί οι σημερινές συνθήκες έχουν δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ποτέ δεν είναι αργά, όμως”.

Ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης σημείωσε, μεταξύ άλλων:

“Καλωσορίζουμε τους δύο υπουργούς που ήρθαν στην Καλαμάτα για να υπογραφεί αυτή η σύμβαση, για να ξεκινήσουν οι εργασίες στο Δικαστικό Μέγαρο. Η ενεργειακή αναβάθμιση θα εξυπηρετήσει το Δικαστικό Μέγαρο, που εξυπηρετεί και τη Λακωνία σε επίπεδο εφετών. Αρα, είναι απαραίτητη. Οντως, ξεκίνησε το 2022, τότε που ο πρόεδρος του Δικηγορικού απευθύνθηκε σε μας τους βουλευτές, στον πρώην πρόεδρό μας στον κ. Σαμαρά, που και αυτός τότε το ζήτησε επιτακτικά. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ενστάσεις στον διαγωνισμό μετά τη δημοπράτηση και γι’ αυτό καθυστέρησε λίγο, αλλά πλέον ξεκινάει και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τηρηθούν οι χρόνοι. Ενα έργο που το χρειαζόμαστε, έρχεται σήμερα η ώρα να ξεκινήσει ο ανάδοχος. Ευχαριστούμε, αλλά πιέζουμε και για άλλα έργα. Δεν ξεχνιόμαστε κύριε υπουργέ”.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ευχαρίστησε και καλωσόρισε τους υπουργούς και παρατήρησε: “Πιστεύω ακράδαντα ότι η επένδυση σε κάθε δημόσιο κτήριο, σε κάθε δημόσιο χώρο είναι μια σπουδαία χειρονομία, η οποία επηρεάζει όλους μας. Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες πρέπει να είναι πολλές, να πολλαπλασιαστούν, να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το αποτύπωμα. Καλές εργασίες μέσα στα χρονοδιαγράμματα, μέσα στους προϋπολογισμούς, ώστε πολύ γρήγορα να δοθεί σε χρήση σε αυτούς, που το χρειάζονται περισσότερο και σε αυτούς που έμμεσα θα επηρεαστούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους υπουργούς για όλη την προσπάθεια, με τους οποίους έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία σε αντίστοιχα έργα σε όλες τις Περιφερειακές μας Ενότητες, η οποία θα συνεχιστεί και θα ενταθεί και σε άλλου είδους υποδομές”.

Ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επισήμανε ότι “η σημερινή μέρα για την Καλαμάτα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα. Κάτι που διεκδικήσαμε, υποστηρίξαμε και μεις μαζί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου ολοκληρώθηκε, ωρίμασε και μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Ολα αυτά θα βοηθήσουν αυτός ο χώρος να γίνει καλύτερος, πιο φιλικός, υπηρετώντας την Δικαιοσύνη, τους δικαστικούς λειτουργούς, τους δικηγόρους, τους υπαλλήλους και τους πολίτες που έρχονται εδώ για να βρουν το δίκιό τους. Οι Κτιριακές Υποδομές πραγματοποιούν ένα σπουδαίο έργο που απευθύνεται στην Δικαιοσύνη, στην Υγεία, στην Παιδεία. Το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου και μόνο για εμάς, για τα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντικό”.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κώστας Μαργέλης σημείωσε ότι “σήμερα είναι μια μέρα χαράς για τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας”. Αφού δήλωσε ότι “μας τιμά με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου”, καλωσόρισε τους υπουργούς και παρατήρησε: “Είναι μια μεγάλη μέρα για τους εκπροσώπους των Κτιριακών Υποδομών. Το σπίτι των δικηγόρων της Καλαμάτας, των δικαστών της Καλαμάτας, των δικαστικών υπαλλήλων της Καλαμάτας θα αναβαθμιστεί ενεργειακά. Θα γίνει το πλέον σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο που υπάρχει στην Ελλάδα. Θα είναι ένα Μέγαρο που θα είναι στολίδι και πιστεύω θα είναι εμβληματικό στοιχείο για την πόλη της Καλαμάτας”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος των Κτιριακών Υποδομών Θανάσης Γιάνναρης με εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας “ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ”, που θα υλοποιήσει το έργο με έκπτωση 12%.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων) και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 950 ημερολογιακών ημερών.

Το έργο αφορά την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του κτηρίου, συνολικής επιφάνειας μαζί με τους δύο υπόγειους ορόφους 14.653 τ.μ. και περιλαμβάνει: αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα ενεργειακά κουφώματα υψηλής θερμομονωτικής ικανότητας και εγκατάσταση συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος. Επιπλέον, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης και στεγάνωσης του αιθρίου και των συνδετικών διαδρόμων, στεγανοποίηση των υπόγειων χώρων των κρατητηρίων για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας, αντικατάσταση ψευδοροφών, αποκατάσταση των μαρμάρινων δαπέδων και εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί. Στον περιβάλλοντα χώρο προβλέπεται η κατασκευή νέου περιμετρικού πεζοδρομίου για την ορθή απορροή των όμβριων υδάτων μακριά από τα θεμέλια και η αναδιάταξη της ζώνης φύτευσης. Προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονων κεντρικών συστημάτων κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες ψύξης και θέρμανσης των γραφείων, των αιθουσών ακροατηρίων, των αιθουσών συσκέψεων και των κοινόχρηστων χώρων. Θα εγκατασταθούν νέα συστήματα αερισμού και εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Επιπλέον, όλα τα υφιστάμενα ενεργοβόρα φωτιστικά σώματα θα αντικατασταθούν με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED, ενώ στο δώμα του Δικαστικού Μεγάρου θα εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα, με στόχο την παραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου. Το έργο συμπληρώνεται με την εγκατάσταση ενός σύγχρονου Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίου (BEMS), μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού, αερισμού και φωτισμού, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.