Ο Μαντάς για την αξία των προληπτικών εξετάσεων

Τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και την αξία των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων που παρέχονται μέσω των προγραμμάτων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», επισημαίνει ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, με αφορμή τα διαθέσιμα στοιχεία για τη Μεσσηνία.

Συνολικά, 90.824 δωρεάν προληπτικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στη Μεσσηνία στο πλαίσιο των προγραμμάτων για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με 2.328 ευρήματα να εντοπίζονται έγκαιρα και να δρομολογείται άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία:

14.931 γυναίκες υποβλήθηκαν σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, με 1.153 ευρήματα να εντοπίζονται έγκαιρα.

20.174 γυναίκες πραγματοποίησαν δωρεάν προληπτικό έλεγχο για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, με 977 έγκαιρα ευρήματα.

55.719 πολίτες υποβλήθηκαν σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για καρδιαγγειακά νοσήματα, με 198 ευρήματα να εντοπίζονται έγκαιρα.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική της αξίας της πρόληψης είναι η περίπτωση δύο πολιτών, στους οποίους εντοπίστηκαν σοβαρά καρδιαγγειακά προβλήματα που μέχρι τότε δεν γνώριζαν ότι αντιμετώπιζαν. Χάρη στον προληπτικό έλεγχο, υποβλήθηκαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθώς τα προβλήματα αυτά ήταν δυνητικά απειλητικά για τη ζωή τους.

Ο κ. Μαντάς υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν στην πράξη πως η πρόληψη αποτελεί επένδυση στη δημόσια υγεία και στην ποιότητα ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα όταν η πρόσβαση στις εξετάσεις είναι δωρεάν και οργανωμένη, όπως γίνεται σήμερα μέσω των προγραμμάτων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

«Τα στοιχεία από τη Μεσσηνία δείχνουν με τον πιο ουσιαστικό τρόπο γιατί η πρόληψη πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής για την υγεία. Χιλιάδες συμπολίτες μας αξιοποίησαν τη δυνατότητα δωρεάν προληπτικού ελέγχου και σε εκατοντάδες περιπτώσεις εντοπίστηκαν ευρήματα σε χρόνο που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και οι δύο συμπολίτες μας που χρειάστηκαν άμεσα χειρουργική επέμβαση αποτελούν την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι η πρόληψη μπορεί πραγματικά να σώσει ζωές. Γι’ αυτό και η συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα πρόληψης είναι τόσο σημαντική, αλλά εξίσου σημαντικό είναι τα προγράμματα αυτά να συνεχίζονται και να διευρύνονται», δήλωσε ο βουλευτής Μεσσηνίας.