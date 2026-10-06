Χαρίτσης: Κριτική στην κυβέρνηση για οικονομική και εξωτερική πολιτική

Για το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2027 που κατατέθηκε στη Βουλή, ο Αλ. Χαρίτσης έκανε λόγο για συνέχιση της ίδιας “κοινωνικά μεροληπτικής πολιτικής”, με ιδιαίτερο βάρος στην έμμεση φορολογία, τον ΦΠΑ και τον ΕΦΚ, την ώρα που η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας βρίσκεται αντιμέτωπη με τη συνεχή συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Όσον αφορά τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κ. Χαρίτσης την χαρακτήρισε “το μεγαλύτερο οικονομικό έγκλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη”. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της τα προηγούμενα χρόνια έναν πρωτοφανή “πακτωλό χρημάτων”, χωρίς να τον αξιοποιήσει για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη μείωση των ανισοτήτων.

Αντίθετα, όπως επισήμανε, οι ανισότητες οξύνονται, αναπαράγεται ένα μοντέλο που στηρίζεται στον τουρισμό, στο real estate και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ενώ βασικοί τομείς της οικονομίας – από τα τρόφιμα και την ενέργεια μέχρι τις τηλεπικοινωνίες και τις κατασκευές – έχουν καρτελοποιηθεί.

Ο Αλ. Χαρίτσης εκτίμησε ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού θα χρειαστεί πολύ σύντομα αναθεώρηση, λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας στην ενέργεια και στην αγορά ομολόγων όσο και της αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια αναθεώρηση προς όφελος της κοινωνίας θα έπρεπε να κινηθεί στην κατεύθυνση της μείωσης των έμμεσων φόρων, του ΦΠΑ και του ΕΦΚ και της ουσιαστικής ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Αναφερόμενος στην εξωτερική πολιτική, με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει επιλέξει τον ρόλο του “υπάκουου, πιστού και πειθήνιου συμμάχου” των ΗΠΑ και της κυβέρνησης Τραμπ, αντί μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης πολιτικής που θα υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, την ειρήνη και τα συμφέροντα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για τη στρατηγική απόφαση της κυβέρνησης να συνδέσει το ενεργειακό μείγμα της χώρας με το πανάκριβο αμερικανικό LNG, αλλά και για την απουσία ουσιαστικής πολιτικής για την αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ο Αλ. Χαρίτσης συνέδεσε την κριτική στην κυβερνητική πολιτική με τη συνολικότερη πολιτική μετατόπιση που καταγράφεται στην Ευρώπη και διεθνώς, και την ενίσχυση της Ακροδεξιάς, αναφέροντας πως “το πολιτικό εκκρεμές μετατοπίζεται προς τα δεξιά και οδηγεί σε μια έκρηξη της Ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο”.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ισπανία, χαρακτήρισε τη μάχη του Πέδρο Σάντσεθ “μάχη αξιοπρέπειας όχι μόνο για τον λαό της Ισπανίας αλλά για όλους τους λαούς της Ευρώπης”, τονίζοντας ότι οι προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις οφείλουν να σταθούν στο πλευρό του. Πρόσθεσε, επίσης, ότι από την απόρριψη του νομοσχεδίου Σάντσεθ για την προστασία της κατοικίας, αναδεικνύεται η υποκρισία της δεξιάς και της ακροδεξιάς, που ενώ εμφανίζονται με ένα φιλολαϊκό προσωπείο, επί της ουσίας στηρίζουν τα πιο μεγάλα και απειλητικά για την κοινωνία συμφέροντα.

Παράλληλα, ο κ. Χαρίτσης έδωσε έμφαση στην ιδεολογική αντιπαράθεση. “Αν δεν δώσεις και την ιδεολογική μάχη απέναντι στις δυνάμεις της Δεξιάς, σε όλες τις εκδοχές της, δεν είναι δυνατόν να περιμένεις ότι η κοινωνία θα σε ακολουθήσει πολιτικά”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο τοποθέτησε και την ανάγκη σύγκλισης των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων. Ξεκαθάρισε ότι σέβεται τη στρατηγική και τις επιλογές κάθε κόμματος και δεν μιλά για “κατάργηση της αυτονομίας κανενός”, αλλά για “μια διαδικασία όσμωσης, σύγκλισης, σύμπραξης και συμπαράταξης”, που θα μπορεί να δώσει πολιτική διέξοδο σε έναν προοδευτικό κόσμο που σήμερα αισθάνεται απογοητευμένος.

“Μια τρίτη θητεία κυβέρνησης της Δεξιάς και μια ισχυροποίηση των δυνάμεων της Ακροδεξιάς θα οδηγήσουν τα πράγματα σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις”, κατέληξε ο Αλ. Χαρίτσης.