Μαντάς για δηλώσεις ΟΣΔΕ: “Επιτέλους ανακοινώστε μία γενναία παράταση”

Την άμεση ανακοίνωση μιας νέας, γενναίας και επαρκούς παράτασης για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 ζητά ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς, επισημαίνοντας ότι η ασφυκτική προθεσμία της 30ής Οκτωβρίου δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

Παράλληλα, το μήνυμα του βουλευτή είναι σαφές: απαιτείται άμεση απόφαση, επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των αιτήσεων και συγκεκριμένες εγγυήσεις ότι κανένας παραγωγός δεν θα αδικηθεί εξαιτίας προβλημάτων που δεν οφείλονται στον ίδιο.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει ο κ. Μαντάς, “η εικόνα που καταγράφεται στη Μεσσηνία, αλλά και οι δυσκολίες που αναφέρονται σε άλλες περιοχές της χώρας, προκαλούν έντονο προβληματισμό. Παραγωγοί αναγκάζονται να προσέρχονται από τα ξημερώματα στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), προσπαθώντας να εξασφαλίσουν σειρά προτεραιότητας για την εξυπηρέτησή τους, ενώ οι τεχνικές δυσλειτουργίες και οι περιορισμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης δυσχεραίνουν την έγκαιρη ολοκλήρωση των αιτήσεων”.

“Δεν μπορεί οι παραγωγοί να επωμίζονται τις συνέπειες προβλημάτων που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα λύση και να ανακοινώσει μια γενναία παράταση, ώστε κανείς να μη βρεθεί αντιμέτωπος με τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων εξαιτίας δυσλειτουργιών της ίδιας της διαδικασίας”, επισημαίνει ο κ. Μαντάς.

Όπως επίσης τονίζει, η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εξαιτίας των ήδη αυξημένων πιέσεων που δέχεται ο αγροτικός κόσμος. Το ενεργειακό κόστος και οι αυξημένες δαπάνες παραγωγής, η δυσκολία εξεύρεσης εργατών γης και το υψηλότερο ημερομίσθιο επιβαρύνουν σημαντικά τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ειδικά στη Μεσσηνία, οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου περιορίζουν ακόμη περισσότερο τα περιθώρια βιωσιμότητας της ελαιοκαλλιέργειας.

Κατά τον κ. Μαντά, “μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ δεν μπορεί να μετατρέπεται σε έναν επιπλέον αγώνα δρόμου για τους παραγωγούς. Είναι γνωστό άλλωστε ότι η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, οι οποίες είναι κρίσιμες για το εισόδημα των δικαιούχων, τη ρευστότητα των εκμεταλλεύσεών τους και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας”.

“Όταν οι παραγωγοί αγωνίζονται καθημερινά να κρατήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους βιώσιμες, η πολιτεία δεν μπορεί να τους αφήνει να αγωνιούν μέχρι την τελευταία στιγμή για το αν θα προλάβουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Η μη έγκαιρη ανακοίνωση μιας επαρκούς παράτασης δείχνει τουλάχιστον έλλειψη κατανόησης των πραγματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος”, υπογραμμίζει ο βουλευτής.

Με την ερώτησή του, ο Μεσσήνιος βουλευτής παράλληλα ζητά σαφή ενημέρωση για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και οριστικοποιηθεί, τις εκκρεμότητες που παραμένουν, την έκταση των προβλημάτων σε πανελλαδικό επίπεδο και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. Ζητά επίσης να διασφαλιστεί ότι τυχόν νέα παράταση θα συνοδευτεί από τις αναγκαίες προσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα πληρωμών, ώστε οι παραγωγοί να μη βρεθούν αντιμέτωποι με αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεών τους.