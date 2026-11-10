Χαρίτσης: “Κυβέρνηση και ΑΑΔΕ αφήνουν  τους αγρότες χωρίς ενισχύσεις”

“Κυβέρνηση και ΑΑΔΕ αφήνουν τους αγρότες χωρίς ενισχύσεις”, επισημαίνει ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, σε επίκαιρη ερώτησή του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, με την οποία καταθέτει ξανά στη Βουλή το συνεχιζόμενο αδιέξοδο με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 και τις σοβαρές καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων.

Ο Αλ. Χαρίτσης αναφέρει ότι μία ημέρα πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας, και παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις, λιγότερες από τις μισές αιτήσεις είχαν οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 6ης Νοεμβρίου. Οι σοβαρές δυσλειτουργίες της πλατφόρμας myAGRO, οι ασυμφωνίες μεταξύ μητρώων και τα προβλήματα ταυτοποίησης αγροτεμαχίων συνεχίζουν να ταλαιπωρούν εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς.

“Η κυβέρνηση παρουσίασε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως εγγύηση διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμη διοικητικό φιάσκο, με τους αγρότες να παραμένουν χωρίς τις αναγκαίες ενισχύσεις, την ώρα που το αυξημένο κόστος παραγωγής απειλεί τη βιωσιμότητά τους”, σημειώνει ο μεσσήνιος βουλευτής.

Με την επίκαιρη ερώτησή του ζητεί συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία των δηλώσεων και των ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα, σαφές χρονοδιάγραμμα καταβολής των ενισχύσεων και άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση της λειτουργίας της πλατφόρμας myAGRO.

Ακόμα, στην ερώτηση αναφέρεται ότι “στη Μεσσηνία όπου οι ελαιοπαραγωγοί έχουν ξεκινήσει τη συγκομιδή, με το κόστος παραγωγής στα ύψη και την τιμή του ελαιόλαδου πολύ χαμηλά, οι τεράστιες καθυστερήσεις αφήνουν τους ελαιοπαραγωγούς χωρίς ρευστότητα ακριβώς την περίοδο

που τη χρειάζονται περισσότερο. Η κυβερνητική πολιτική θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της μεσσηνιακής ελαιοκαλλιέργειας και την τοπική οικονομία.

Οι αγρότες δεν μπορούν να πληρώνουν διαρκώς το κόστος της κυβερνητικής ανικανότητας. Κυβέρνηση και ΑΑΔΕ οφείλουν επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις και να δεσμευτούν απέναντι στον αγροτικό κόσμο”.