Στήριξη ελαιοπαραγωγών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητεί ο Μαντάς (βίντεο)

Την ανάγκη να υπάρξουν άμεσα και στοχευμένα μέτρα στήριξης για τους ελαιοπαραγωγούς, αλλά και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ανέδειξε ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, της αποταμίευσης και των επενδύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Μαντάς στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν φέτος οι ελαιοπαραγωγοί. Όπως επισήμανε, η αυξημένη παραγωγή, ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών, δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα ικανοποιητικές τιμές διάθεσης του προϊόντος, την ώρα που το κόστος καλλιέργειας παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων δαπανών για εργατικά χέρια και ενέργεια.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας υπογράμμισε ότι η πίεση στις τιμές του ελαιολάδου δεν αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, αλλά αποτελεί ένα ευρύτερο μεσογειακό ζήτημα, με άλλες ελαιοπαραγωγές χώρες να έχουν ήδη προχωρήσει σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στην ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης στην Ισπανία, καθώς και στις πρωτοβουλίες της Ιταλίας για τη στήριξη ελαιοτριβείων και συνεταιρισμών μέσω άτοκων δανείων, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών έμμεσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης. «Το ελαιόλαδο είναι το εθνικό μας προϊόν και ήδη διανύουμε μια δεύτερη δύσκολη χρονιά για τον Έλληνα αγρότη. Με τον φόβο της εγκατάλειψης της καλλιέργειας, οφείλουμε να σχεδιάσουμε συγκεκριμένα μέτρα στήριξης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Μαντάς ανέδειξε την ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, οι προσδοκίες της αγοράς ήταν μεγαλύτερες. Όπως σημείωσε, οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες έχουν ήδη επωμιστεί σημαντικό κόστος προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις φορολογικής και ψηφιακής συμμόρφωσης, όπως η διασύνδεση των POS, τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και η ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Ειδική αναφορά έκανε στο ζήτημα της διαφορετικής μεταχείρισης του ΦΠΑ στον καφέ, ανάλογα με τον τρόπο διάθεσής του, επισημαίνοντας ότι δεν είναι εύλογο το ίδιο προϊόν να επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13% όταν διατίθεται σε πακέτο και με 24% όταν σερβίρεται στο τραπέζι. Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα των αδικιών που εξακολουθούν να προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος, ζητώντας να εξεταστεί η δυνατότητα συνυπολογισμού και του οικογενειακού εισοδήματος, ώστε η φορολογική επιβάρυνση να ανταποκρίνεται περισσότερο στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες κάθε επαγγελματία.

Αναφερόμενος, τέλος, στη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων, εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς την πραγματική αποτελεσματικότητά της, καθώς πολλές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν ταυτόχρονα παλαιές και νέες οφειλές, αλλά και τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να υπάρξουν λύσεις που θα λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές αντοχές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι η σημαντική ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης δημιουργεί περιθώρια για πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ των μικρομεσαίων επαγγελματιών. «Οφείλουμε να επιστρέψουμε μέρος αυτού του πλούτου που εισπράττει το κράτος σε αυτή την κοινωνική ομάδα», τόνισε.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Μαντάς ανέδειξε τη σημασία των μέτρων της ΔΕΘ που ενσωματώνονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, τονίζοντας ότι αποτελούν παρεμβάσεις αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση, τις οποίες έχει πραγματικά ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύνολο πολιτικών που ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα, στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την εργασία, δίνουν νέες δυνατότητες στις οικογένειες και ενδυναμώνουν την ελληνική περιφέρεια. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η οικονομική πρόοδος αποκτά πραγματικό νόημα όταν επιστρέφει στους πολίτες, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες προοπτικές για όλους.