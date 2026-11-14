Χαρίτσης για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης: “Τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη και αύξηση κοινωνικών παροχών”

“Τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, τελευταίοι στην αύξηση των κοινωνικών παροχών – Η κυβέρνηση μοιράζει τα ρέστα μιας ανάπτυξης για λίγους”, τόνισε ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός, Αλέξης Χαρίτσης, από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που αφορά τη νομοθέτηση μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.

Ο Αλ. Χαρίτσης άσκησε σφοδρή κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να εφαρμόζει εμμονικά ένα οικονομικό υπόδειγμα που αμφισβητείται πλέον σε διεθνές επίπεδο.

Επισήμανε ότι “όσο περισσότερο αμφισβητούνται διεθνώς οι βεβαιότητες των τελευταίων 40 χρόνων, τόσο περισσότερο η κυβέρνηση προσκολλάται σε αυτές”, υπογραμμίζοντας πως οι ελπίδες για διάχυση του πλούτου προς τα κάτω, φθηνότερα αγαθά μέσω ιδιωτικοποιήσεων και καλύτερους μισθούς μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων του κεφαλαίου “δοκιμάστηκαν στην πράξη και διαψεύστηκαν”.

Επικαλούμενος τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, της ΕΛΣΤΑΤ και του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ο Αλ. Χαρίτσης ανέδειξε την τεράστια απόκλιση μεταξύ της κυβερνητικής αφήγησης περί οικονομικής ευημερίας και την πραγματικότητα που βιώνει η κοινωνία: Αγοραστική δύναμη στο 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με την Ελλάδα στην τελευταία θέση της ΕΕ μαζί με τη Βουλγαρία. Αύξηση των δαπανών για κοινωνικές παροχές μόλις 0,6% το 2025, έναντι 4,9% στην ΕΕ. Πληθωρισμός 5,7% τον Οκτώβριο, με αύξηση του κόστους στέγασης κατά 15,1%. Αύξηση του μέσου πραγματικού μισθού μόλις κατά 0,3% από το 2019 έως το 2025.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Χαρίτσης στο νέο στοιχείο της Eurostat, σύμφωνα με το οποίο ένας στους δύο Έλληνες αδυνατεί να αντιμετωπίσει μια έκτακτη οικονομική δαπάνη, ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στη διεθνή συζήτηση για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τον περιορισμό της συγκέντρωσης οικονομικής ισχύος και τη δραστική δημόσια παρέμβαση για τη μείωση του κόστους ζωής.

Παράλληλα, κατήγγειλε τον τρόπο διαχείρισης των δημόσιων πόρων, αναφερόμενος στα δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεων, στο σκάνδαλο των αγροτικών ενισχύσεων

μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το

οποίο “μοιράστηκε προκλητικά σε ημέτερους χωρίς να αφήσει το παραμικρό αποτύπωμα στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας”.

Ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε, επίσης, ιδιαίτερα αιχμηρά και στις ευρωπαϊκές πολιτικές και το σχέδιο κινητοποίησης 800 δις ευρώ για την άμυνα, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Η Ευρώπη της ευρωπαϊκής Δεξιάς, με τον κ. Μητσοτάκη σε πρωταγωνιστικό ρόλο, υπολογίζει σαν τον γερο – Λαδά του Καζαντζάκη τα δημοσιονομικά περιθώρια για την κοινωνική πολιτική. Για τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τους μισθούς και τις κοινωνικές ανάγκες δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια. Όταν όμως έρχεται η ώρα των εξοπλισμών, οι περιορισμοί ξαφνικά εξαφανίζονται”.

Τέλος, ο Αλ. Χαρίτσης υπογράμμισε την ανάγκη για μια διαφορετική οικονομική πολιτική,

με προτεραιότητα τους αξιοπρεπείς μισθούς, το ισχυρό κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά και την αναδιανομή του πλούτου.

“Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από μια κυβέρνηση που μοιράζει τα ρέστα μιας ανάπτυξης που αφορά τους λίγους. Έχει ανάγκη από μια οικονομία που θα οργανώνεται με βάση τις ανάγκες της. Με αναδιανομή του πλούτου από πάνω προς τα κάτω – και όχι το ανάποδο”, επισήμανε και κατέληξε: “Με λίγα λόγια, έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή. Κι αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα στις επόμενες εκλογές”.