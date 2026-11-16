Αναφορά στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το θέμα του ελαιολάδου κατέθεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής του Β’2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Γεώργιος Μανούσος, με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών. Ζητώντας από τον υπουργό να εξετάσει τα ζητήματα που θέτει ο Σύλλογος.

Στην αναφορά του με θέμα: «Σε οριακή κατάσταση οι ελαιοπαραγωγοί της Τριφυλίας και του συνόλου της χώρας - Έλλειψη εργατών γης, αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές ελαιολάδου και καθυστερήσεις στις αγροτικές ενισχύσεις» ο κ. Μανούσος μεταξύ άλλων σημειώνει «Στην ανακοίνωσή του, ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών περιγράφει τη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί κατά την έναρξη της φετινής ελαιοκομικής περιόδου στην Τριφυλία, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, επισημαίνοντας ότι η συσσώρευση προβλημάτων απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος αναδεικνύει τα ακόλουθα ζητήματα: Την έντονη έλλειψη εργατών γης, η οποία δυσχεραίνει τη συγκομιδή και αφήνει σημαντικές ποσότητες ελαιοκάρπου ασυγκόμιστες.

Την υπέρμετρη αύξηση του κόστους παραγωγής, με ιδιαίτερη επιβάρυνση από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και το συνολικό ενεργειακό κόστος.

Την αύξηση του δικαιώματος που παρακρατούν τα ελαιοτριβεία, λόγω της ανατίμησης της ενέργειας. Τις καθυστερήσεις και τις εκκρεμότητες που συνδέονται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές παραγωγού, οι οποίες, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής.

Τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από τρίτες χώρες και τις ανησυχίες για τον ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες παραγωγοί υπό διαφορετικές συνθήκες παραγωγής και υποχρεώσεων.

Ο Αγροτικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενη επιβάρυνση των παραγωγών, σε συνδυασμό με την απουσία αποτελεσματικών παρεμβάσεων, εντείνει την οικονομική αβεβαιότητα και επιταχύνει την εγκατάλειψη της αγροτικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα από τις νεότερες γενιές.

Η κατάσταση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά την περιοχή της Τριφυλίας. Αγγίζει συνολικά την ελληνική αγροτική οικονομία, την εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου, την οικονομική επιβίωση των αγροτικών νοικοκυριών και τη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στην ελληνική ύπαιθρο.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κ. Βουλευτής καταθέτει την ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών και καλεί τον αρμόδιο Υπουργό να εξετάσει άμεσα τα ζητήματα που τίθενται, να ενημερώσει για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των ελαιοπαραγωγών και συνολικά του πρωτογενούς τομέα».