Την ανάγκη να δοθεί άμεσα απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο ζήτημα της δόμησης εντός της ζώνης των 800 μέτρων από τους στάσιμους οικισμούς, αλλά και να υπάρξει ολοκληρωμένη και ουσιαστική αντιμετώπιση των πολεοδομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Δυτική Μάνη, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική ερώτησή του ο βουλευτής Περικλής Μαντάς, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει η υφιστάμενη κατάσταση στις συνολικές αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Σύμφωνα με τον κ. Μαντά, πρώτη και άμεση προτεραιότητα αποτελεί η ταχεία αποσαφήνιση του καθεστώτος δόμησης στη ζώνη των 800 μέτρων. Όπως επισημαίνεται στην ερώτηση, η Υπηρεσία Δόμησης Καλαμάτας έχει ήδη από τις 18/9/2026 απευθυνθεί με έγγραφό της προς το υπουργείο, ζητώντας διευκρινίσεις για το ζήτημα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει δοθεί απάντηση. Αποτέλεσμα αυτής της καθυστέρησης είναι να έχει «παγώσει» η διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων όρων δόμησης και προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών από την υπηρεσία για ακίνητα που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, δημιουργώντας σημαντικό πρόβλημα τόσο σε ιδιοκτήτες όσο και σε μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Ο βουλευτής ζητά την άμεση έκδοση σαφών διευκρινίσεων και οδηγιών προς την αρμόδια ΥΔΟΜ, ώστε να αποσαφηνιστούν οι προϋποθέσεις δόμησης στη συγκεκριμένη ζώνη και να αντιμετωπιστούν οι διαφορετικές ερμηνείες που έχουν προκύψει. Υπογραμμίζει επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση αντίστοιχων περιπτώσεων ούτε άνιση εφαρμογή της νομοθεσίας και μεταχείριση των πολιτών, κάνοντας ειδική αναφορά στη θέση που έχει διατυπώσει το ΤΕΕ Πελοποννήσου για το ζήτημα και η οποία δεν έχει υιοθετηθεί από την αρμόδια υπηρεσία.

Όπως σημειώνει ο κ. Μαντάς, πέρα από αυτή την άμεση εκκρεμότητα, οι δυσκολίες δεν περιορίζονται μόνο στους στάσιμους οικισμούς, αλλά αφορούν επίσης την εκτός σχεδίου δόμηση και τη δόμηση εντός των οικισμών, δημιουργώντας ένα ευρύτερο περιβάλλον αβεβαιότητας και διοικητικών και πρακτικών δυσχερειών που επηρεάζει ιδιοκτήτες, μηχανικούς, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στην εκτός σχεδίου δόμηση, η παρατεταμένη ασάφεια ως προς τους εφαρμοστέους κανόνες έχει προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στην οικοδομική δραστηριότητα, ενώ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως ο μικρός και κατακερματισμένος κλήρος, οι δουλείες διόδου και το υφιστάμενο οδικό δίκτυο, το οποίο διανοίχθηκε κυρίως τις δεκαετίες 1950-1960 με βάση τις ανάγκες εκείνης της εποχής, δημιουργούν πρόσθετα ζητήματα. Αντίστοιχα, εντός των οικισμών, τα στενά καλντερίμια, το περιορισμένο πλάτος των δρόμων και η πυκνή δόμηση δυσχεραίνουν την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, την καθημερινή μετακίνηση και την εξυπηρέτηση σύγχρονων αναγκών κατοίκησης και υποδομών.

Ο κ. Μαντάς υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά, τονίζοντας επίσης ότι «οι αναπτυξιακές προοπτικές μιας περιοχής για τις επόμενες δεκαετίες δεν μπορούν να βασίζονται σε δρόμους που είχαν διανοιχτεί πριν από 60-70 χρόνια». Το υφιστάμενο πλαίσιο και οι δυσκολίες εφαρμογής του δημιουργούν μείζονα προβλήματα για τη Δυτική Μάνη, περιορίζουν τη δυνατότητα νόμιμης αξιοποίησης των ακινήτων και επηρεάζουν άμεσα την οικοδομική, επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητα. Πρόκειται για μια κατάσταση που, εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, κινδυνεύει να υπονομεύσει συνολικά τις αναπτυξιακές προσπάθειες της περιοχής.

Κατά τον Μεσσήνιο βουλευτή, η προστασία της περιοχής και η αναπτυξιακή της προοπτική δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. Αντίθετα, προϋποθέτουν σαφείς κανόνες, αποτελεσματική διοίκηση και ένα σταθερό πλαίσιο που θα επιτρέπει την ορθολογική ανάπτυξη, με σεβασμό στις ιδιαιτερότητές της. Η δυνατότητα νόμιμης αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας, η ενίσχυση της κατοίκησης των χωριών και η διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής τους αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βιώσιμη προοπτική της Δυτικής Μάνης.