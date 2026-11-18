“Το υπουργείο Οικονομικών πετάει το μπαλάκι των ευθυνών για το φιάσκο με το ΟΣΔΕ 2026 στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι αγρότες περιμένουν ακόμα να πληρωθούν”, σημείωσε ο βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην υπουργός Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής του προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, την οποία απάντησε ο υφυπουργός Δημήτρης Μαρκόπουλος.

“Η ερώτηση κανονικά θα έπρεπε να απευθύνεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης”, υποστήριξε ο υφυπουργός, παρά το γεγονός ότι η ίδια η κυβέρνηση αποφάσισε τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία υπάγεται στην εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

“Η δική σας κυβέρνηση αποφάσισε να ορίσει ως οργανισμό πληρωμών την ΑΑΔΕ. Και γιατί το έκανε; Γιατί προηγήθηκε το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν θεωρείτε ότι ήταν λάθος αυτή η απόφαση, να βγείτε να το πείτε”, απάντησε ο Αλ. Χαρίτσης, καταγγέλλοντας την προσπάθεια αποποίησης των κυβερνητικών ευθυνών.

Ο κ. Χαρίτσης παρουσίασε αποκαλυπτικά στοιχεία για την πορεία πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων: Στις 11 Νοεμβρίου μόλις 350.000 αιτήσεις είχαν οριστικοποιηθεί, 120.000 βρίσκονταν υπό επεξεργασία και περισσότερες από 100.000 δεν είχαν καν υποβληθεί.

“Τέλος Οκτωβρίου του 2025 είχαν πληρωθεί 490.000 παραγωγοί. Τέλος Οκτωβρίου του 2026 μόλις 19.000… Από τους 490.000 πέρυσι, 19.000 φέτος. Αυτή είναι η κατάσταση”, τόνισε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μεσσηνία, όπου 6.000 παραγωγοί δεν είχαν ακόμη απευθυνθεί στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, σε σύνολο περίπου 32.000 αιτήσεων που υποβάλλονται στην περιοχή.

Ο Αλ. Χαρίτσης υπενθύμισε επίσης ότι στις 14 Σεπτεμβρίου σε αντίστοιχη επίκαιρη ερώτησή του, ο ίδιος υφυπουργός δήλωνε αισιόδοξος για την πορεία του ΟΣΔΕ 2026 και διαβεβαίωνε ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις παραμένουν σε ισχύ. Δύο μήνες μετά, η ΑΑΔΕ πηγαίνει από παράταση σε παράταση και οι παραγωγοί παραμένουν χωρίς σαφή εικόνα για τις πληρωμές τους.

“Έχουμε χάσει πλέον τον λογαριασμό με τις παρατάσεις και τις ημερομηνίες που αλλάζουν”, επισήμανε ο μεσσήνιος βουλευτής, υπογραμμίζοντας ότι οι αγρότες περιμένουν τις ενισχύσεις για να μπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή τους. “Γιατί, βεβαίως, το ρεύμα, οι πρώτες ύλες, δεν έχουν παρατάσεις στις πληρωμές από τη μεριά των αγροτών”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που τέθηκαν από την πλευρά του κ. Χαρίτση, ο υφυπουργός δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο για την πορεία των αιτήσεων και των ελέγχων, ούτε έδωσε δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των παραγωγών.

Ο Αλ. Χαρίτσης επανέφερε το αίτημά του να προσέλθει ο διοικητής της ΑΑΔΕ στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προκειμένου να ενημερώσει αναλυτικά για τα προβλήματα της πλατφόρμας και τον σχεδιασμό των πληρωμών.

“Οι αγρότες πρέπει να πληρωθούν χθες”, υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο είναι πλέον οριακή, εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών των προϊόντων και της ασφυκτικής έλλειψης ρευστότητας.

“Για τους αγρότες της Μεσσηνίας, που βλέπουν και την τιμή του ελαιολάδου να έχει κατακρημνιστεί, αλλά και για τους παραγωγούς σε όλη τη χώρα, η καταβολή των ενισχύσεων είναι ζήτημα επιβίωσης”, κατέληξε.