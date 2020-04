Μεγκ Χίκλινγκ: “Αγόρια, κορίτσια και η επιστήμη του σώματος”

Από πού έρχονται τα μωρά; Σε τι διαφέρουν τα αγόρια από τα κορίτσια; Ποια μέρη του σώματός μας είναι μόνο δικά μας; Είναι αηδία το σεξ; Μπορούμε να κάνουμε πλάκες με τα εσώρουχα των φίλων μας; Η δρ. μεγκ Χίκλινγκ είναι κορυφαία εκπαιδεύτρια στο πεδίο της σεξουαλικής αγωγής και πιστεύει πως, όταν τα μικρά παιδιά αρχίζουν να κάνουν ερωτήσεις γύρω από τα φαινόμενα της ζωής, είναι σημαντικό οι πρώτες απαντήσεις που θα παίρνουν να είναι οι σωστές και να αναλύονται με τρόπο κατανοητό για εκείνα. Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης καριέρας της, που έχει καλύψει 3 δεκαετίες εκπαίδευσης σε χιλιάδες αίθουσες διδασκαλίας, από τον Καναδά έως την Ιαπωνία, η Μεγκ έχει τελειοποιήσει τις εξηγήσεις που δίνει για την επιστήμη του σώματος. Σε αυτό το υπέροχο εικονογραφημένο βιβλίο, ενώνει τις δυνάμεις της με τον βραβευμένο καλλιτέχνη Κιμ Λα Φέιβ και μαζί αναπαράγουν μία από τις φημισμένες συζητήσεις της γύρω από την επιστήμη του σώματος, σε μια συνηθισμένη τάξη πρώτης δημοτικού, με τη μορφή μιας διασκεδαστικής ιστορίας. μέσα από αυτήν εξηγεί στα παιδιά ό,τι πρέπει να γνωρίζουν γύρω από τη σεξουαλική ζωή. Οσο για τις πλάκες με τα εσώρουχα, απαγορεύονται!

Η Μεγκ Χίκλινγκ MC, OBC, LLD (Hon.), RN είναι πιστοποιημένη νοσηλεύτρια και καταξιωμένη συγγραφέας. Λόγω της εμπειρίας και της εξειδίκευσής της στο πεδίο της σεξουαλικής αγωγής, έχει λάβει πολλές διακρίσεις: έχει ανακηρυχθεί σε επίτιμη διδάκτορα Νομικής από το University of British Columbia και έχει τιμηθεί με το μετάλλιο του Τάγματος του Καναδά και του Τάγματος της μπρίτις Κολούμπια. Έχει γράψει 2 βιβλία για γονείς, το “Speaking of sex” και το “More speaking of sex”. Ζει στο Βανκούβερ μαζί με τον άντρα της, τον Τόνι και έχει 3 ενήλικα παιδιά και 2 εγγόνια. Ο Κίμ Λα Φέιβ είναι εικονογράφος με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για τα βιβλία του, όπως το Ruth Schwartz Children’s Book Award, το Amelia Francis Howard Gibbon Award και το Governor General’s Award.