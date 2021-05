“Το φαινόμενο της προσκόλλησης” του Peter Lovenheim

Γοητευμένος από το θέμα, ο βραβευμένος δημοσιογράφος και συγγραφέας Peter Lovenheim ξεκίνησε ένα ταξίδι για να κατανοήσει σε βάθος την επίδραση αυτής της θεωρίας στη ζωή μας. Με συνεντεύξεις από ερευνητές, καθηγητές και επαγγελματίες, αλλά και έρευνα πάνω στις προσωπικές ιστορίες ατόμων και ζευγαριών, φωτίζει τη σημασία των πρώιμων δεσμών.

Στα θέματα περιλαμβάνονται: Τι σημαίνει ασφαλής και μη ασφαλής προσκόλληση. Πώς οι εμπειρίες μας στην πρώιμη παιδική ηλικία δημιουργούν ένα «νοη­τικό μοντέλο» το οποίο ακολουθούμε στις μελλοντικές μας σχέσεις και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να αποκτήσουμε αυτογνωσία και ευτυχία. Γιατί οι ενήλικες που βίωσαν συγκεκριμένους, προβληματικούς, τύπους προσκόλλησης τείνουν να προσελκύουν ο ένας τον άλλον και πώς μπορούν να σπάσουν αυτόν τον φαύλο κύκλο. Πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει υγιείς σχέσεις με τους γύρω του, ανεξάρτητα από την ανατροφή και τα βιώματά του.

Ο Peter Lovenheim είναι συγγραφέας και δημοσιογράφος. Αρθρα και δοκίμιά του έχουν δημοσιευτεί στα έντυπα The New York Times, The Los Angeles Times, Parade, Politico, The Washington Post. Ανάμεσα στα βιβλία του συγκαταλέγονται τα: “In the neighborhood: the search for community on an american street”, “One sleepover at a time” (2012), το οποίο έλαβε τα βραβεία Barnes & Noble Discover και Zocalo Public Square, και “Portrait of a burger as a young calf” (2002), μία εκ των έσω προσπάθεια κατανόησης της τροφικής αλυσίδας. Ο Lovenheim είναι κάτοχος πτυχίου δημοσιογραφίας από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και νομικής από το Cornell Law School. Διδάσκει αφηγηματική γραφή στο The Writers Center στη Βηθεσδά του Μέριλαντ και μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ Ρότσεστερ και Ουάσινγκτον.

Μεταφραστής: Χριστόδουλος Λιθαρής.

Από τις Εκδόσεις “Διόπτρα”.