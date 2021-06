“Ο λόφος που ανεβαίνουμε” της Αμάντα Γκόρμαν

“Γιατί πάντα υπάρχει φως, αρκεί να είμαστε γενναίοι αρκετά για να το δούμε, αρκεί να είμαστε γενναίοι αρκετά φως να γίνουμε”. Στις 20 Ιανουαρίου 2021 η εικοσιδυάχρονη Αφροαμερικανή Αμάντα Γκόρμαν έγινε σύμβολο ελπίδας και αισιοδοξίας για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Απαγγέλλοντας το ποίημά της «Ο λόφος που ανεβαίνουμε» στην ορκωμοσία του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, απηύθυνε ένα οικουμενικό κάλεσμα για ένα φωτεινότερο, γενναίο μέλλον. Η ανά χείρας έκδοση αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη στιγμή, όπου η φωνή μιας νεαρής ποιήτριας μας προσφέρει κουράγιο, παρηγοριά αλλά και έμπνευση για ν’ αλλάξουμε τον κόσμο.

Η Αμάντα Γκόρμαν είναι η νεότερη ποιήτρια που συμμετείχε ποτέ σε ορκωμοσία Αμερικανού προέδρου. Είναι αφοσιωμένη υπέρμαχος της προστασίας του περιβάλλοντος, της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των φυλετικών διακρίσεων. Τόσο το κοινωνικό όσο και το ποιητικό της έργο έχουν προβληθεί από σημαντικά έντυπα (New York Times, Vogue, Essence, και O, The Oprah Magazine) αλλά και από τηλεοπτικές εκπομπές (The Today Show, PBS Kids και CBS This Morning) στην Αμερική. Το 2017, ο οργανισμός ανάδειξης νέων ποιητών Urban Word την ανακήρυξε πρώτη Εθνική Νεαρή Ποιήτρια των ΗΠΑ. Αφού αποφοίτησε μετ’ επαίνων από το Πανεπιστήμιο Harvard, επέστρεψε και ζει στη γενέτειρά της το Λος Άντζελες.