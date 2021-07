Γιαννούλης Χαλεπάς “Παραμύθι από μάρμαρο” από τη Μαριάννα Κουμαριανού

Αυτός ο τόμος φωτίζει την προσωπικότητα του Γιαννούλη Χαλεπά, του «Ελληνα Ροντέν», ο οποίος ζέσταινε το παγωμένο μάρμαρο κι έδινε έκφραση στο ανέκφραστο. Το έργο του κατέχει ξεχωριστή θέση στη νεοελληνική γλυπτική και είναι γεγονός για την τέχνη.

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς, ο μεγάλος Ελληνας γλύπτης, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1851 στον Πύργο της Τήνου, στον κόσμο των ανθρώπων, μα ήταν πλασμένος από το υλικό των παραμυθιών. Από την παιδική του ηλικία έδινε μορφή στο λευκό μάρμαρο, εκεί έπλαθε τα όνειρά του κι απελευθέρωνε τη φαντασία του. Και σαν τον ήρωα του παραμυθιού, πάλεψε με θεριά και δράκους.

Η Μαριάννα Κουμαριανού γεννήθηκε το 1980 στο Κάρντιφ τη Ουαλίας. Σπούδασε Παιδαγωγικά στο πανεπιστήμιο της Αθήνας και Μουσική και εργάζεται ως δασκάλα. Το 2006 επιμελούταν και παρουσίαζε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή "Ο λόγος στα παιδιά μας" στο ραδιόφωνο “Λυχνάρι” στη Ρόδο. Εχει παρακολουθήσει σεμινάρια δημιουργικής γραφής στο ΕΚΕΒΙ, μετάφρασης παιδικής λογοτεχνίας και ποίησης. Το 2009, το διήγημα "Πέρασμα" πήρε έπαινο από την Πανελλήνια Ενωση Λογοτεχνών. Ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί στην Athens Review of Books. Είναι μέλος στη διεθνή οργάνωση SCBWI (Society of children's Book Writers and Illustrators). Από το καλοκαίρι του 2012 κάνει βιβλιοπαρουσιάσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ηλεκτρονική εφημερίδα "Kos voice" (www.kosvoice.gr) με τίτλο "Μια ιστορία θα σας πω...".

