"Δύο φτερά", το νέο βιβλίο της Μεσσήνιας Κωνσταντίνας Τασσοπούλου  

Την πιο κρύα μέρα εκείνου του χειμώνα συνέβη το πιο θερμό επεισόδιο του Βασιλείου των Πουλιών, όταν κατέφθασαν δύο Πιγκουίνοι Μαγγελάνοι,

σέρνοντας δύο μεγάλα μπαούλα και έναν μεγάλο καημό. Ο τόπος τους, η θάλασσά τους, είχε ρυπανθεί από πετρέλαιο,

αναγκάζοντάς τους να αναζητήσουν νέο σπίτι, κάπου κοντά στα υπόλοιπα πουλιά.

Όμως, δυστυχώς, τα υπόλοιπα πουλιά δεν έδειχναν διάθεση να τους δεχτούν κοντά τους.

Δεν έδειχναν διάθεση να τους δεχτούν, γενικώς. Ήταν δύο ξένοι, παρ’ όλο που ήταν επίσης πουλιά, πιστοποιημένα!

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Υδροπλάνο"

Η Κωνσταντίνα Τασσοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977 και έχει μεσσηνιακή και μανιάτικη καταγωγή. Σπούδασε Δημοσιογραφία και είναι κάτοχος Πτυχίου Πιάνου και Πτυχίου Θεωρητικών της Μουσικής. Είναι μέλος της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών και της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. Το 2009 ανακηρύχθηκε Artist of the Υear στην κατηγορία «Διήγημα» από την International Arts and Society, ενώ κείμενά της έχουν βραβευτεί σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς και φιλοξενούνται σε εφημερίδες, περιοδικά και συλλογικές εκδόσεις. Γράφει ιστορίες για μικρά και μεγάλα παιδιά και βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη, Άπαρσις, Ίτανος, Οσελότος, Εντύποις, Αστερόπη, Otherwise.