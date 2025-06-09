«Η έβδομη σφραγίδα» της Ελένης Θεοχάρους



Πραγματικό γεγονός, είχε πάει με τους ΓΤΚ ως γιατρός προσφέροντας βοήθεια στους Αρμένιους και απελευθέρωσαν το ΝΚ από τους Αζαίρους. Είναι εμπνευσμένα από την περίοδο αυτή. Αλληγορικά περιγράφει μια πραγματικότητα που έχει σχέση με το γεγονός. Στην περιοχή που είχε δράσει, ήταν περιοχή του Ατσάχ, μεταξύ ζωής και θανάτου.

Ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Μόλις είχε λευτερωθεί το Λατσίν και θα μπορούσαμε να πάμε οδικώς. Μπήκαμε σ’ ένα Γεράζ, αρμένικης κατασκευής σαράβαλο φορτηγάκι. Εγώ, ο Μιχάλης και δυο ντόπιοι γιατροί που ενετάλησαν να μας συνοδέψουν, μιας και όλες οι προσπάθειες των αρμοδίων να μας αποτρέψουν, απέτυχαν. Μπήκε και μια αλαβάστρινη, πορσελάνινη, κοπελίτσα. Νόμισα πως ήταν νοσοκόμα. Σε λίγο κατάλαβα ότι ήταν η γυναίκα του ενός εκ των δύο γιατρών.

Κατάλαβα ακόμη με τα τσάτρα-πάτρα αγγλικά του γιατρού, πως ήσαν νιόπαντροι. Νοστάρμαστοι είναι, είπα στον Μιχάλη. Με κοίταξε παράξενα. Κινήσαμε προς τις αποθήκες φαρμακευτικού υλικού για να φορτώσουμε και να απέλθει το κοράσιον. Καθ΄ οδόν κάτι έλεγε στον σύζυγό της στην γλώσσα τους. Εγώ, από ένστικτο, διαίσθηση και από το ύφος τους, κατάλαβα ότι του έλεγε πως εγκυμονούσε. Σηκώθηκε αυτός και την αγκάλιασε τρυφερά. Συγκινήθηκα και τρόμαξα. Λέγω, Χριστέ μου, εμάς μας δέρνει η τρέλα μας να λευτερώσουμε τους υπόδουλους, αυτό το κοριτσάκι και το μωρό του σε τι φταίνε;

Την πόλη θέριζε η πείνα.

Αρκετές εβδομάδες αργότερα, καταφέραμε να επιστρέψουμε με ένα άλλο σαράβαλο, ελικόπτερο. Ουγατίρ στα Αρμένικα. Ήταν η πρώτη λέξη που έμαθα γιατί μόνο μ’ αυτό θα μπορούσαμε να βγούμε από το Ναγκόρνο Καραμπάχ. Φθάνοντας, πήγαμε στο σπίτι του γιατρού. Η κοπελιά είχε βρει τρία αυγά. Πρώτα έπαιξε στο πιάνο με τα μαγικά της δάκτυλα μια σονάτα. Ύστερα τηγάνισε τα αυγά για να φάμε οι τρεις μας, μπαρουτοκαπνισμένοι και λιμασμένοι. Για τυχαίο λόγο μπήκα στην κουζίνα. Μέσα στο τηγάνι είχε κόψει ένα μικρό κομμάτι από το κάθε αυγό για να ταΐσει τo μωράκι της.

Δεν έφαγα το αυγό μου. Προφασίστηκα στομαχόπονο.

Κάπως έτσι, εκείνο τον καιρό, άρχισε να κυοφορείται αυτό το βιβλίο. Οι εφτά σφραγίδες, και κυρίως η έβδομη.

Ή μάλλον λίγο νωρίτερα, γύρω στο 1960, όταν ο Πατέρας μου κατέβηκε από το βουνό και ενώ ήμουν ακόμη μικρό παιδάκι, με δίδαξε πως η Ένωση δεν μπορεί να γίνει γιατί οι Εγγλέζοι δεν μας αφήνουν να εφαρμόσουμε την Αρχή της Αυτοδιάθεσης των Λαών. (Ελένη Θεοχάρους)



Η Ελένη Θεοχάρους είναι ιατρός-παιδοχειρουργός, πολιτικός και λογοτέχνις. Διετέλεσε βουλευτής και ευρωβουλευτής της Κυπριακής Δημοκρατίας και καθηγήτρια πανεπιστημίου. Συνέγραψε πολλά πολιτικά, επιστημονικά και λογοτεχνικά βιβλία. Τιμήθηκε δύο φορές με το Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποιήσεως για τις ποιητικές συλλογές της «Ποιητική Πράξη και Πολιτική Σύμπραξη» (1991) και «Οι Μεγάλοι Τρίτοι» (1999). Έχει συμμετάσχει σε συλλογικές εκδόσεις μεταφρασμένων ποιημάτων στα ρωσικά, τούρκικα, αγγλικά, σέρβικα, ιταλικά και ισπανικά. Έργα της έχουν συμπεριληφθεί σε ανθολογίες Κυπρίων ποιητών.