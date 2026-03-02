Παρουσίαση βιβλίου: «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Θανάσης Χρήστου, Καθηγητής Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου, φιλόλογος, ποιήτρια και Οργανωτική Γραμματέας του ΣΦΜ, καθώς και η Αγγελική Ρουμελιώτου, κοινωνική λειτουργός, MSc, επιμελήτρια ανηλίκων και Αντιπρόεδρος Α΄ Δ.Σ. του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος. Για τη συγγραφέα θα μιλήσει η Αικατερίνη Ψαρούλη, κοινωνική λειτουργός και καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στη Μέση Εκπαίδευση. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

Οι αναφορές σχετικά με την παρουσία των γυναικών στον Αγώνα για Εθνική Ανεξαρτησία περιορίζονται συνήθως στις θυσίες και στα παθήματά τους. Αυτό όμως είναι μια μεγάλη αδικία. Ανάμεσα στις προ-προ-προ γιαγιάδες μας υπήρχαν «γυναίκες αντρειωμέναις», «πότρωγαν βόλια για ψωμί, μπαρούτι για προσφάγι», γυναίκες που πολέμησαν έχοντας «στο ένα χέρι το παιδί και το ντουφέκι στ' άλλο», γυναίκες που δεν προσκύνησαν, που δεν αποδέχτηκαν τυράννους για αφέντες, γυναίκες Φιλικές, πολεμίστριες, καπετάνισσες, γιάτρισσες, τροφοδότριες, κατάσκοποι, στρατολόγοι, γυναίκες που θυσίασαν περιουσίες, που διαμόρφωσαν συνειδήσεις, που αποτέλεσαν τον κύριο μοχλό κάποιων πολεμικών επιχειρήσεων και, που θυσιάστηκαν, αλλά πρώτα πολέμησαν! Στο βιβλίο αυτό, που είναι αποτέλεσμα επίπονης και μακρόχρονης έρευνας, γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης των πράξεων εκείνων, χωρίς τις οποίες, ο Αγώνας θα είχε άλλη έκβαση. Πάνω από 100 επώνυμες αλλά (στην πλειονότητα) άγνωστες ηρωίδες και αμέτρητες άλλες, που το όνομά τους δεν καταγράφηκε πουθενά, ΖΗΤΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ! Τα κείμενα συνοδεύονται και από γκραβούρες και φωτογραφίες έργων ζωγραφικής καλλιτεχνών της εποχής, ή μεταγενέστερων, που παραχωρήθηκαν ευγενικά από μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες και πινακοθήκες.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η Ευγενία Κατούφα είναι συνταξιούχος δημοσιογράφος, με σπουδές Δημοσιογραφίας και Κοινωνικών επιστημών και απόφοιτη Επιμορφωτικού Προγράμματος του ΕΚΠΑ στη Νεώτερη Ιστορία. Εργάστηκε στην Διεύθυνση Ειδήσεων της ΕΡΑ. Υπήρξε για δύο θητείες Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Χαλανδρίου και (κατά τη 2η θητεία) πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Χαλανδρίου. Ασχολείται με τον εθελοντισμό και την έρευνα της ιστορίας, με σκοπό την ανάδειξη των δράσεων των γυναικών στους εθνικούς αγώνες. Εχει τιμηθεί με τα Βραβεία του Ιδρύματος ΜΠΟΤΣΗ για το ανθρωπιστικό ρεπορτάζ και του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ για τα Δικαιώματα της Γυναίκας για το ρεπορτάζ Ισότητας.

Το βιβλίο της «Η συμβολή των γυναικών στην Ελληνική Επανάσταση» τιμήθηκε τον Δεκέμβρη του 2025 με Εύφημο Μνεία από την Ακαδημία Αθηνών.