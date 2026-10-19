Καλαμάτα: Παρουσίαση βιβλίων για τη γιόγκα και τις εφαρμογές της στη ζωή

Πρόκειται για τα βιβλία «Ο Μηχανισμός των Σχέσεων μέσα από τη Γιόγκα», της Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι και «Η Γιόγκα στη Διαχείριση του Καρκίνου», της Ακριβής Γεωργάκη.

Στην εκδήλωση θα παραστούν ως προσκεκλημένες ομιλήτριες οι δύο συγγραφείς, οι οποίες θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους και τις θεματικές που πραγματεύονται.

Η Σουάμι Σιβαμούρτι Σαρασουάτι είναι Yogacharya (Master of Yoga), Permanent Guardian της Satyananda Yoga Academy Europe και Emissary του Bihar School of Yoga. Με πολυετή δράση στη διάδοση της Σατυανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει ιδρύσει και εμπνεύσει σημαντικές πρωτοβουλίες στους τομείς της γιόγκα, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προσφοράς. Ταξιδεύει και διδάσκει στην Ελλάδα και διεθνώς, καθοδηγώντας σεμινάρια με επίκεντρο τη γιόγκα, τον διαλογισμό, την επίγνωση και τη διαχείριση των προκλήσεων της σύγχρονης ζωής. Είναι επίσης συγγραφέας πολλών βιβλίων γύρω από τη γιόγκα, τον νου, την αυτογνωσία και το πνευματικό μονοπάτι.

Η Ακριβή Γεωργάκη είναι εκπαιδευτικός και εισηγήτρια γιόγκα του συστήματος Σατυανάντα, με σπουδές στο University of New South Wales και στο University of Sydney. Από το 2011 διδάσκει γιόγκα, με ιδιαίτερη ενασχόληση με την εφαρμογή της σε άτομα που βρίσκονται στη διαδικασία αντιμετώπισης του καρκίνου, καθώς και σε άτομα με αυτοάνοσα νοσήματα. Έχει συνεργαστεί εθελοντικά με τον Σύλλογο «Άλμα Ζωής» Θεσσαλονίκης και, από το 2023, με την Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ). Ζει στη Θεσσαλονίκη και υποστηρίζει ενεργά το έργο του Σατυανάντασραμ Ελλάδος.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ευκαιρία γνωριμίας με δύο διαφορετικές, αλλά βαθιά ανθρώπινες εφαρμογές της γιόγκα.